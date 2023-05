Juve, mazzata anche sul mercato: salta un affare già fatto

La Juventus sta provando a chiudere una trattativa importante. Nelle ultime ore è arrivato un colpo di scena inatteso.

Eliminati in semifinale di Europa League dal Siviglia, i bianconeri ora per raggiungere la Champions possono contare solo sul campionato. Osservando la classifica a tre turni dalla fine, la Vecchia Signora è seconda a 69 punti, con il Milan quinto a 61, l’approdo alla massima coppa europea sembrerebbe scontato. La formazione bianconera vincendo lunedì prossimo ad Empoli, con i toscani già salvi, sarebbero in Champions.

C’è un “ma” grosso come una casa. Proprio lunedì 22 maggio si terrà l’udienza del processo “ter” sulle plusvalenze. La Corte Federale d’Appello, dopo la pronuncia del 20 aprile scorso del Collegio di Garanzia dello Sport, dovrà riconsiderare la penalizzazione di 15 punti che lei stessa, in composizione diversa, aveva inflitto il 20 gennaio scorso. La sensazione è che si vada ad un piccolo sconto sulla penalità, difficile che si scenda sotto gli otto punti.

La Juventus, guidata dal presidente Gianluca Ferrero e dall’ad Maurizio Scanavino, a maggior ragione senza Champions, è consapevole di dover iniziare un nuovo ciclo. Per farlo, la Continassa ha messo gli occhi su Cristiano Giuntoli, ds sotto contratto col Napoli fino al 2024.

Mercato Juve: stop al nuovo ds

Il dirigente fiorentino negli ultimi due anni, con l’aiuto del suo staff e sostenuto dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha dimezzato il monte ingaggi lordo da 155 milioni a circa 74, portando inoltre a casa uno scudetto che mancava da 33 anni. I suoi ultimi risultati hanno convinto il club bianconero ad affondare il colpo. Ma ci sarebbe un problema. Lo scoglio neanche a dirlo, si chiama De Laurentiis. Come scrive Il Corriere dello Sport, l’imprenditore cinematografico, al momento, non avrebbe alcuna intenzione di liberare il suo uomo mercato.

Da parte di Giuntoli al momento non vi sono dichiarazioni. Alla festa scudetto del Napoli, il ds si è limitato a dire: “I tifosi del Napoli devono stare tranquilli, con un presidente come De Laurentiis il futuro è garantito”. L’ex ds del Carpi di fatto ha già detto sì alla Juventus, ma senza l’assenso di De Laurentiis ovviamente salterebbe tutto.

Il presidente, sempre nel corso dei festeggiamenti per il terzo scudetto, a Giuntoli aveva detto: “Sei pronto a lavorare, c’è molto da fare quest’anno”. Insomma il muro resta alzato, mentre a Torino contano i giorni, ben sapendo che le squadre, soprattutto quelle da rifondare, si fanno ora. Giuntoli ha intanto già messo diversi nomi nel mirino. Il primo è Davide Frattesi, mediano del Sassuolo, 19 anni, tanta gamba da dare al centrocampo e all’Italia. Poi c’è il centrale di 19 anni, Giorgio Scalvini, secondo anno in A, e in grado di giocare in tutti i ruoli della difesa e da mediano. A centrocampo, l’altro nome sul taccuino è quello del polivalente Teun Koopmeiners, 25 anni, in forza all’Atalanta.