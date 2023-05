Scollatura esagerata in primo piano: Wanda stavolta esagera

Wanda Nara con l’ennesima visione ravvicinata incontenibile fa sognare ad occhi aperti tutto il web: uno spettacolo pazzesco

Più passa il tempo e più Wanda Nara riesce, incredibilmente, a stupire e ad avvincere i suoi numerosissimi fan con una bellezza provocante e con pochi eguali. La showgirl e imprenditrice argentina è ormai da tempo una delle presenze femminili ormai irrinunciabili per i navigatori del web, con una visibilità internazionale che in ogni dove strappa applausi.

Un fascino iconico, il suo, che l’ha portata in una dimensione decisamente superiore a quello di una ‘semplice’ wag. Diventata famosa come compagna prima di Maxi Lopez e poi di Mauro Icardi, Wanda ha conquistato prima il cuore degli appassionati di calcio e poi quello di tutti gli altri. Con l’attaccante dell’Inter nelle ultime ore sarebbe nata una nuova crisi, almeno per quanto fatta trapelare alla stampa argentina.

Eleganza, classe e magnetismo trasversale, il suo, che ormai raccoglie un pubblico vastissimo, da oltre 16 milioni di followers su Instagram. La 35enne, anche in questo 2023, sta regalando solamente conferme alla vastissima platea che la segue sempre con grande curiosità e passione. Le immagini che pubblica quasi ogni giorno sul suo profilo social non annoiano mai e colpiscono sempre dritte al cuore. In splendida forma, a dir poco, Wanda si prepara a una nuova estate da protagonista sul web, ma intanto continua a stare sul pezzo con i suoi numerosi impegni lavorativi.

Wanda Nara, la notte ‘italiana’ si accende: riflesso esplosivo nello specchio, che curve

In questo periodo, come noto, in Argentina è protagonista con l’attuale edizione di Masterchef, nella quale si sta rivelando una conduttrice brillante e irresistibile. Soprattutto per la sua avvenenza, della quale come al solito ci da’ un assaggio da sogno.

“Una notte italiana”, scrive nella didascalia del post, lasciando supporre che sia la cucina nostrana a tenere banco nell’ultima puntata dello show. Ma l’attenzione di tutti finisce per concentrarsi in maniera inevitabile sulla scollatura sempre più eclatante, esaltata da un selfie ravvicinato. Il riflesso nello specchio mostra un lato A contenuto a fatica da un top leopardato, non c’è quasi bisogno dello zoom per perdersi in una visione tanto micidiale. E naturalmente, gli ammiratori accorrono a suon di messaggi d’amore e di una valanga di like pressoché scontata. Pazzesca è dire poco.