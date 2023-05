Dramma in diretta: l’ex giornalista sportiva in lacrime

Incredibile reazione della ex giornalista tv, oggi una delle conduttrici televisive più amate: è successo mentre si parlava di un fatto di cronaca

Vero e proprio dramma in diretta tv, causato dalla tragedia dell’alluvione in Emilia Romagna. Il drammatico racconto di quanto accaduto a causa delle piogge torrenziali ha messo in crisi una delle conduttrici più amate, tra l’altro ex giornalista sportiva. Il racconto dell’alluvione ha messo a dura prova la sensibilità di Antonella Clerici, la popolarissima presentatrice.

A “E’ sempre mezzogiorno”, la Clerici è scoppiata a piangere durante la diretta. Il racconto di quanto stava accadendo, e in particolare la visione delle drammatiche immagini, l’ha messa a dura prova. Indubbiamente non è facile sopportare quanto sta accadendo, a maggior ragione se si hanno legami con quella terra. E proprio questa la spiegazione che Antonella Clerici ha dato alla sua disperazione nel pensare agli alluvionati.

A colpire la presentatrice il numero delle vittime, salito vertiginosamente di ora in ora. Ecco perché Antonella non è riuscita a trattenere le lacrime nonostante fosse dinanzi alle telecamere. Una reazione umana e comprensibile, che ha toccato il cuore dei telespettatori e li ha fatti commuovere. “Abbracciamo idealmente tutti gli amici della Romagna”, aveva detto la conduttrice.

Antonella Clerici crolla in diretta guardando le immagini dell’alluvione

Poi sono passate le immagini della tragedia, e a quel punto si vede la donna avere una sorta di crollare e iniziare a piangere. La Clerici ha fatto notare che non conosce nessuno che non ami questa terra, e ha provato a incoraggiare tutti i cittadini del posto per trovare il coraggio di andare avanti. “Penso a coloro che sono rimasti senza casa – ha spiegato la presentatrice – e che hanno perso tutto. Gli albergatori erano pronti per la nuova stagione, e invece è successo questo. Le immagini mi stringono il cuore, mi emoziono – ha detto ancora – e non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco. Forse sarà anche per l’età, ma è un dolore molto forte che sento”.

Tutto ciò è avvenuto poco prima che la conduttrice presentasse lo chef Daniele Persegani, che è proprio emiliano. Anche lui ha reagito con emozione spiegando che “Non abbiamo paura di lavorare e di sporcarci le mani”. La Clerici ha ricordato che a queste persone va data la possibilità di ripartire e di rimettere insieme le proprie vite. Sicuramente, la sua reazione molto umana ha scosso il pubblico, aumentando ancora di più la sensibilità di tutti verso questa grave tragedia.