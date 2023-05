Calciomercato Juve, c’è un rinnovo inatteso: ecco il retroscena

Calciomercato Juve e il rinnovo che non ti aspetti. Proviamo a scoprire cosa sta avvenendo in sede di mercato nelle segrete stanze della Continassa.

La stagione horror della Juventus ha vissuto un altro desolante capitolo. La notte di Siviglia avrebbe dovuto regalare la finale di Europa League alla formazione bianconera, invece ha regalato soltanto l’ennesima delusione ai tifosi della Vecchia Signora.

La vittoria dell’Europa League rappresentava l’ultima possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Lunedì prossimo si riunirà la Corte Federale d’Appello per quantificare, e motivare nella dovuta maniera, la nuova penalizzazione che andrà ad incidere pesantemente sulla classifica dei bianconeri. Voci incontrollate ipotizzano perfino che la Corte possa decidere la penalizzazione soltanto a fine campionato. In tale maniera avrà modo di calcolare la celeberrima afflittività della pena su misura, come un vestito di sartoria.

In quel momento si dovrà soltanto decidere se l’esclusione della Juventus dovrà riguardare la sola Champions League oppure tutte le coppe europee. Pertanto l’ipotesi di giocare la massima competizione europea sta diventando sempre più una pia illusione. Un verdetto che avrà il suo peso non soltanto sulle già precarie risorse finanziarie della Juventus, ma anche sul mercato della società bianconera. Diversi nomi attendono infatti questo verdetto per decidere se rimanere o meno. Esattamente come lui.

Calciomercato Juve e il rinnovo che non ti aspetti

In una stagione dove il nero è stato il colore assai più prevalente rispetto al bianco, Adrien Rabiot ha rappresentato per i tifosi della Juventus davvero l’unico motivo per abbozzare un sorriso. Ma il campione francese è in scadenza di contratto con la Juventus e per lui sarà determinate l’accesso, o meno, alla prossima Champions League. Sulla questione Rabiot-Juve è intervenuto a calciomercato.it ai microfoni di TvPlay, l’ex centrocampista francese dell’Inter, Benoit Cauet. Il suo giudizio sul campione bianconero è chiaro. Adrien Rabiot vorrebbe rimanere a Torino ma senza la Champions League questo sarà praticamente impossibile.

Per un giocatore di 28 anni, che ha raggiunto tali elevati livelli di rendimento, la partecipazione alla massima competizione europea è pressoché irrinunciabile. E se poi alla sua porta bussa un club come il Manchester United, che lo ha già cercato la scorsa estate e che sembrava davvero essere ad un passo dal centrocampista della nazionale francese, per la Juventus tutto si complica maledettamente. Perderlo poi a 0 sarebbe soltanto l’ennesima beffa stagionale.

In un tale quadro di incertezza l’assenza di un direttore sportivo risulta essere un ulteriore freno ai già complesso piano di rafforzamento della formazione bianconera in vista della prossima stagione. Arrivare a Cristiano Giuntoli sarà estremamente dura, perché quando c’è di mezzo la Juventus Aurelio De Laurentiis, tira fuori il meglio di sé, o il peggio, a seconda dei punti di vista.