Panchina a Vieira, sarà lui il nuovo allenatore: i dettagli

Dopo gli ultimi due esoneri Patrick Viera è pronto a tornare in panchina: il club è pronto a puntare sul tecnico francese.

Periodo di inattività che sta per finire per Patrick Vieira. L’ex centrocampista di Juventus e Inter, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2011, ha intrapreso la carriera di allenatore. Rimanendo sempre al Manchester City, ultimo club per il quale ha giocato prima di voltare pagina. Dopo un primo periodo alla guida delle giovanili, il francese ha fatto il salto di qualità e lo fatto gli USA. Finendo con l’allenare la prima squadra del New York City.

Dopo tre anni oltreoceano il classe 1976 è tornato in Europa. Più precisamente in Francia dove ha guidato il Nizza durante il periodo del Covid. Avventura terminata con il sollevamento dall’incarico da parte di Vieira. L’ex Serie A non si è tuttavia scoraggiato ed ha presto trovato una nuova panchina.

La sua ultima esperienza risale ad un paio di mesi fa, quando era alla guida degli inglesi del Crystal Palace. Tuttavia, in seguito ad alcuni pessimi risultati la dirigenza ha pensato di esonerarlo e da quel momento Vieira è senza squadra. Ancora per poco, visto che la sua nuova destinazione appare ormai segnata. Secondo fonti francesi, il prossimo anno Vieira tornerà in prima linea.

Vieira torna in panchina: contatti avviati con il club

Ci sono pochi dubbi secondo L’Equipe. Anche se molto dipenderà dalle sorti del club al termine di questa stagione. Se alla fine la squadra dovesse retrocedere, l’ex Juve e Inter potrebbe pensare di tirarsi indietro in attesa di nuove ed interessanti proposte. In attesa di capire cosa succederà, il Nantes avrebbe già proposto all’ex centrocampista un ritorno in patria.

Scenario ideale per risollevare la propria carriera. Avventura che Vieira sarebbe disposto ad accettare ma prima i gialloverdi sono chiamati ad onorare la stagione. Attualmente il Nantes occupa il diciassettesimo piazzamento in Ligue 1 ad appena una lunghezza di distanza dall’Auxerre. Primo club in zona salvezza. Tre partite ancora per tentare il tutto per tutto.

Intanto il prossimo weekend i canarini saranno chiamati a sfruttare il fattore casalingo: spazio al match contro un Montpellier ormai certo della salvezza. Viera resta in attesa di capire gli sviluppi. Questa giornata sarà fondamentale soprattutto per il duello a distanza. I rivali dell’Auxerre saranno infatti chiamati nella difficile impresa di battere il PSG. In caso di passo falso da parte del Nantes, tutto verrebbe rimandato alle ultime due giornate. L’ex Serie A è pronto a tornare a casa e soprattutto a tornare in panchina dopo gli ultimi due esoneri che non sono certi serviti a far decollare la sua carriera. Sono giorni decisivi per il futuro del francese.