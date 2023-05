35 milioni subito: un altro gioiello lascia la Serie A

La stagione sta per volgere al termine, con diverse squadre italiane ancora in corsa su più fronti. Non solo l’Inter ma anche altri club in Europa.

Con il pareggio rimediato alla BayArena di Leverkusen, anche la Roma ha strappato il pass per la finale di Europa League, dove affronterà il Siviglia che ha eliminato la Juventus nei supplementari della sfida disputata al Ramon-Sanchez Pizjuán.

Oltre ai nerazzurri e ai giallorossi anche la Fiorentina è riuscita nella grande impresa, battendo per 1-3 il Basilea nei supplementari. A portare la viola in finale è Barak, grazie ad un goal a tempo quasi scaduto. Per la ‘Viola’, dopo la finale di Coppa Italia, arriva anche quella europea dove affronterà il West Ham. Nonostante un finale di stagione intenso per il club toscano, la dirigenze inizia a lavorare per il calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

A tal proposito, la Premier League torna a bussare per uno dei perni offensivi di Vincenzo Italiano. Il calciatore che diverse squadre di Premier League hanno messo nel proprio mirino è Nicolas Gonzalez, ala offensiva classe 1998. Il ragazzo è risultato decisivo per l’approdo della Fiorentina in finale di Conference League grazie alla doppietta realizzata.

La Premier Bussa, la Fiorentina ora trema: addio da 40 milioni

Oltre alle due reti realizzate nella serata di ieri, il talento argentino ha realizzato dieci goal e fornito quattro assist in 39 partite disputate tra campionato e coppe. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate, tanto che club importanti inglesi sono pronti a tornare alla carica nel calciomercato estivo. La cifra che le società della massima divisione inglese sono pronte a sborsare è di circa 35/40 milioni di euro per convincere il club toscano a lasciarlo partire. Qualora le offerte si palesassero, per il presidente Rocco Commisso sarà quasi impossibile trattenere il classe 1998.

Con i soldi ricavati da una sua cessione, infatti, il patron viola può rinforzare pesantemente la squadra a disposizione di Italiano, soprattutto in quelle zone di campo dove occorre maggiore qualità. L’argentino è intrigato dall’idea di intraprendere una nuova avventura, soprattutto se in club di fascia medio-alta della Premier League. In attesa del finale di stagione che si preannuncia infuocato per la ‘Viola’, la programmazione del futuro inizia ad entrare sempre più nel vivo. Per Nico Gonzalez la Premier League è pronta a fare sul serio, con Commisso che difficilmente potrà evitare il grande addio. Il popolo viola ora trema davvero.