Nuovo assalto a Zidane: super regalo se accetta la panchina

Per convincere Zinedine Zidane ad accettare l’offerta e sedersi sulla prestigiosa panchina il presidente ha pronto un regalo davvero super.

Le possibilità che il Manchester City riuscisse a buttare fuori il Real Madrid dalla Champions League non erano affatto basse, specialmente dopo l’1-1 dell’andata al Bernabeu. Tuttavia, in pochi immaginavano che nella semifinale di ritorno i Blancos sarebbero stati letteralmente spazzati via dalla furia dei Citizens. All’Etihad è andato in scena un autentico spettacolo da parte dei padroni di casa, che hanno imposto un ritmo forsennato fin dal primo minuto schiantando gli uomini di Carlo Ancelotti. Il team allenato da Pep Guardiola si è imposto per 4-0 grazie alla doppietta di Bernardo Silva, a cui si sono aggiunti il gol di Akanji e la rete di Julian Alvarez.

Un’umiliazione storica per il Real Madrid, che non è mai riuscito ad entrare in partita e che deve ringraziare il suo portiere, Thibaut Courtois, per non aver subito un passivo ancora più pesante. E’ stato lo stesso Ancelotti, nel post-gara, a riconoscere ai microfoni che i locali sono stati superiori e che la qualificazione alla finale di Istanbul (dove sfideranno l’Inter, ndr) è stata ottenuta con pieno merito.

Quale sarà, a questo punto, il futuro di Ancelotti? La stagione 2022-2023 non è stata una delle più felici per il Real Madrid. Le vittorie nel Mondiale per Club e nella Copa del Rey rappresentano senza dubbio delle belle soddisfazioni, ma le ambizioni dei Blancos erano altre. Oltre alla Champions, infatti, il Real Madrid non è riuscito ad insidiare il Barcellona nella corsa al titolo in Liga (i blaugrana hanno battuto i rivali di sempre anche in Supercoppa, ndr) e deve oltretutto difendere il secondo posto, dato che l’Atletico Madrid è a soli due punti.

Maxi regalo se dice di sì: Zidane è tentato

Risultati non strabilianti, che stanno facendo ragionare molto Florentino Perez su un possibile cambio in panchina. Il presidente del Real Madrid avrebbe infatti richiamato Zinedine Zidane proponendogli il ritorno sulla panchina dei Blancos. Il francese, che ha già allenato il Real conquistando due titoli nazionali e tre Champions League, è però corteggiato da molti club europei. Su di lui c’è da tempo la Juventus, che vorrebbe ripartire da Zizou per il dopo Allegri, ma la proposta più concreta sembra quella del Paris Saint-Germain.

Come riporta il sito Diariogol, il presidente Nasser Al-Khelaïfi avrebbe pronto un regalo pazzesco per Zidane se il francese dovesse davvero decidere di allenare i parigini. L’ex campione del mondo potrà infatti disporre di una Lamborghini Aventador SVJ, la stessa auto dal valore di circa 500.000 euro che Al-Khelaifi regalò a Mauricio Pochettino. Basterà questo bolide per convincere Zizou?