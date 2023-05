Tennis, zip birichina, trasparenze e pizzo: l’ultima foto è illegale

La tennista, già appartenente alla schiera delle russe mozzafiato, fa alzare i battiti degli utenti con un’istantanea da urlo

Ci sono disavventure e disavventure. Quella di cui è stata protagonista la tennista russa, una delle tante bellezze dell’Est che il circuito WTA sta regalando negli ultimi anni, ha fatto il giro del web. Bloccata per 18 ore in aeroporto senza cibo per via della nuova politica della compagnia aerea polacca LOT sui visti per i cittadini russi, la tennista è stata recentemente costretta a rinunciare alla sua partecipazione al torneo organizzato in Corsica.

Attraverso il suo profilo Instagram, che può contare già su oltre 71mila followers, la nativa di Sochi ha raccontato tutto. Non senza una vena polemica. “Andando in Europa come cittadina russa, ho avuto solo un visto di 14 giorni! (come atleta, di solito sono due o tre anni). Sono stata trattata come un cittadino di terza classe, ho speso un paio di migliaia di euro e senza nemmeno poter raggiungere l’isola per giocare”, ha raccontato sul suo profilo.

Meno male che, oltre al discutibile episodio che l’ha vista vittima di incastri burocratici dovuti alla sua nazionalità, l’atleta trova anche il modo di rilassarsi. Sempre attraverso il veicolo dei social media, l’avvenente 32enne condivide coi suoi fans anche momenti più ‘leggeri’.

Misteriosa e sexy: Vitalia è una bomba

Dicevamo dei social, e dell’ottimo seguito di ammiratori che la tennista può vantare. Già in buona compagnia, per quello che riguarda la silenziosa battaglia delle bellezze, sia con alcune connazionali, che siano ancora tenniste – come Yana Sizikova – che ex tenniste quali Sofya Zhuk – non importa, Vitalia riscuote sempre un enorme successo. Impossibile non essere ammaliati dalla sua sensualità e dal suo fisico, che sembra quello di una ragazzina. Le sue Instagram Stories ed i suoi post fanno boom di like e in tanti apprezzano l’atleta non solo per il suo rendimento sul campo da gioco.

Reduce dalla sconfitta, subìta a tavolino per colpa di un infortunio, nella finale del torneo ITF in Georgia, Vitalia occupa attualmente la posizione numero 250 nel ranking WTA. Con una classifica che si è fatta difficile soprattutto rispetto al periodo d’oro del 2014, quando era arrivata ad occupare la posizione numero 71, la russa, quando deciderà di appendere la racchetta al chiodo, potrà certamente percorrere a tempo pieno la carriera di fotomodella.

Una strada già battuta negli ultimi anni e che, oltre ad essere remunerativa, la sta rendendo sempre più popolare. Tanto in patria quanto nello sterminata galassia del glamour, dove primeggia assieme alla folta schiera di connazionali super sexy.