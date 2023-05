Inter, preaccordo col nuovo tecnico: Inzaghi via senza Champions

Il futuro allenatore dell’Inter potrebbe non essere Simone Inzaghi: esonero possibile, ecco chi ha scelto Marotta

Saranno venti giorni di fuoco quelli che l’Inter vivrà in attesa di scendere in campo, all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, per la storica finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Un cammino davvero trionfale quello della ‘Beneamata’ che, dopo il Porto, è riuscito a piegare anche il Milan in un doppio derby a senso unico e regalandosi l’ultimo atto contro quella che potrebbe facilmente essere definitva la grande favorita. I ‘Citizens’, però, rimangono ancora lontani: nel mezzo c’è la Serie A e le ultime tre gare che gli uomini di Simone Inzaghi dovranno vivere al massimo. Senza dimenticare, poi, un’altra finale: quella che tra una manciata di giorni vedrà la Fiorentina contendere la Coppa Italia alla squadra meneghina. Un calendario fitto e che potenzialmente potrebbe regalare due grandi soddisfazioni.

Inevitabilmente, però, il futuro dell’Inter passerà anche dal calciomercato e dalla programmazione che sottotraccia Beppe Marotta sta già portando avanti. Quello che sta per chiudersi sarà l’ultimo anno di diversi giocatori in maglia nerazzurra. Uno su tutti Milan Skriniar, in scadenza e già d’accordo da mesi col PSG. Destino analogo sembrerebbe spettare pure a de Vrij che al momento è molto lontano dal rinnovo con la società di Steven Zhang. Occhio al possibile sacrificio di Marcelo Brozovic che, a centrocampo, non viene più visto insostituibile.

Preaccordo e addio Inzaghi: dipende dalla Champions

Ma più di tutti, chi rischia seriamente di dire addio all’Inter è proprio l’allenatore, Simone Inzaghi. Il 47enne piacentino è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il club lombardo ma la sua partenza potrebbe avvenire molto prima. La conferma sulla panchina dell’Inter passerà da una difficilissima condizione: vincere la finale di Champions League.

Se ad avere la meglio dovesse essere il Manchester City di Guardiola, allora Marotta solleverà Inzaghi dal suo incarico e sarebbe già pronto ad affidare a un nuovo allenatore la squadra nerazzurra. La pagina Twitter ‘Salt and Pepper’ sostiene infatti che dopo diverso tempo in cui l’hashtag #Inzaghiout abbia spopolato, adesso l’ipotesi di permanenza a Milano dell’ex laziale potrebbe resistere. Ma, tuttavia, viene svelato come l’Inter abbia già un preaccordo con l’erede dell’allenatore emiliano e che tale intesa starebbe resistendo nonostante i grandi risultati raggiunti da Inzaghi da settimane a questa parte.

Si tratta chiaramente di Thiago Motta, che Marotta sembrerebbe aver già ‘bloccato’ in previsione dell’anno prossimo. Se ad alzare la Champions League dovesse essere la squadra di Pep Guardiola, allora l’ex centrocampista ed attuale allenatore del Bologna sarebbe in pole position per guidare l’Inter nelle prossime stagioni. Come sempre, la parola passerà ben presto al campo e ai risultati che la ‘Beneamata’ porterà a casa da qui a metà giugno: Thiago Motta in pole position per diventare il futuro tecnico dell’Inter.