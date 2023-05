Leao, terribile gesto dopo Inter-Milan: mondo del calcio impietrito

Gesto terribile e da condannare: il mondo del calcio è rimasto impietrito da quello che è accaduto subito dopo la fine di Inter-Milan.

Sulla carta doveva essere uno scontro alla pari, invece l’Inter ha dato prova di una netta superiorità in campo e ha impedito al Milan di fargli del male. Simone Inzaghi acciuffa una storica finale di Champions League, il suo più importante traguardo da allenatore, nel corso della sua carriera.

Dall’altro lato Stefano Pioli, che si aspettava tutto meno che una prestazione così scialba, ha lasciato San Siro con l’amaro in bocca conscio della grande occasione persa. Dopotutto, la semifinale di Champions era stata già decisa all’andata, quella è stata di certo una delle peggior partite stagionali del Milan. Ora la testa è tutta per il campionato, c’è da conquistare il quarto posto valevole per la prossima Champions League.

I tifosi dell’Inter invece si godono la finale di Istanbul. E in attesa di affrontare il Manchester City nello scenario suggestivo dell’Atatürk Olympic Stadium, in città si festeggia il successo ai danni dei cugini. Piazza Duomo e gli altri luoghi simbolo della città lombarda, come era prevedibile, sono stati presi d’assalto dalla gioia dei tifosi.

Derby Champions, brutto gesto dei tifosi nerazzurri

Si tocca con mano la soddisfazione degli interisti che sognavano di vivere una notte simile da almeno 13 anni, da quell’anno magico segnato dal mitico Triplete targato Josè Mourinho. Insomma, è impossibile contenere l’entusiasmo, soprattutto a seguito di un Derby dominato dall’inizio alla fine mediante una prestazione da dieci e lode. I tifosi hanno colorato di nerazzurro ogni centimetro di Milano e hanno festeggiato fino a notte fonda. Ma non sono mancati episodi molto negativi e assolutamente fuori luogo con protagonisti una serie di tifosi che si sono lasciati andare.

Cosa è successo? In pratica, grazie a un video che è circolato tantissimo sui vari social network, si è scoperto che un piccolo gruppo di interisti ha preso la maglia di Rafa Leao e l’ha bruciata senza vergogna cantando in coro “Sta bruciando Leao”. Chiaramente, il gesto non è passato inosservato e i principali media nazionali ne hanno parlato usando toni piuttosto accesi. Ed è del tutto normale: il festeggiamento dei tifosi ci sta alla grande, così come lo sfottò che fa parte del calcio, ma chiaramente bruciare la maglia di un calciatore avversario e intonare quel tipo di coro è un qualcosa che non si può tollerare. È una piccola macchia di un doppio derby che ha visto entrambi i club, e tifoserie, rispettarsi l’un l’altro dal primo all’ultimo minuto.