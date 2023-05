Bufera in casa Juventus: ha deciso, lascia i bianconeri

Il calciomercato bianconero prende forma con una partenza già definita in vista dell’estate: non si torna più indietro

E alla fine l’ultimo grande obiettivo stagionale per la Juventus di Massimiliano Allegri è sfumato ufficialmente. L’Europa League saluta la ‘Vecchia Signora’ che, dopo un cammino encomiabile, ha ceduto il passo al Siviglia.

Dopo l’1-1 dell’andata che aveva lasciato grandi speranze per i bianconeri in vista del match in Spagna, la squadra di Allegri ha sfiorato l’impresa. Prima il pari di Suso, poi il 2-1 definitivo nei tempi supplementari firmato dall’ex romanista Lamela. Adesso, dunque, non rimarrà che il campionato a definire l’annata bianconera. La qualificazione alla Champions League 2023/24, sul campo, è a meno di un passo. Servirà però attendere il giudizio definitivo della Corte di Appello Federale riguardo all’eventuale nuova penalizzazione ed esclusione della Juventus dalle prossime coppe europee. Intanto, pensieri e valutazioni di vertici della società piemontese vanno già ben oltre.

Verso una sessione estiva di calciomercato che promette scintille e numerosi cambiamenti al gruppo attualmente in mano all’allenatore toscano. Allegri ha già segnalato le criticità su cui, in maniera tempestiva, si proverà a mettere una pezza. Sarà tuttavia necessario fare i conti con diversi addii per dare spazio alle firme di chi vestirà la maglia bianconera per la prima volta durante l’estate. In difesa è certo l’addio di Juan Cuadrado, con il colombiano che di comune accordo con la società ha deciso di non rinnovare e lasciare subito a parametro zero.

Juve, non vuole restare: parte subito

Occhio all’erede dell’ex Fiorentina ma, soprattutto, chi potrebbe rimpolpare il pacchetto dei centrali che tra un anno perderà Leonardo Bonucci. Il centrale di Viterbo ha già annunciato il ritiro nel 2024 e la dirigenza juventina dovrà muoversi con largo anticipo per cercare un degno sostituto. Chi invece è già sicuro di non vestire la maglia bianconera nel 2023/24 è Adrien Rabiot. Nonostante l’ex centrocampista del PSG abbia assunto un ruolo di vitale importanza per la mediana di Allegri – che lo ha schierato praticamente sempre durante la stagione – la partenza da parametro zero il 1 luglio 2023 è già decisa.

Rabiot ha quindi optato per la ricerca di una nuova avventura e non per il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ con cui in questi quattro anni ha collezionato alti e bassi. Ma dopo ben 11 reti e 4 assist vincenti in 44 apparizioni, queste che arriveranno saranno le ultime settimane da calciatore della Juventus per il 28enne di Saint-Maurice. Oltre a Paredes che tornerà al PSG dopo il deludente prestito torinese, Allegri sa già di perdere un’altra pedina importante: e la caccia all’erede avrà certamente la priorità nell’imminente sessione estiva di mercato.