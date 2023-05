Noemi e la passione per la Roma: la rivelazione spiazza

Noemi svela in un’intervista la sua grande passione per i colori giallorossi: la cantante non può stare senza la sua Roma.

Nell’ultimo Festival di Sanremo, conclusosi con la vittoria di Marco Mengoni e del suo brano Due vite, in molti avrebbero voluto vedere nuovamente in gara Noemi, presente invece nell’edizione 2022 con la canzone Ti amo non lo so dire (giungendo quindicesima, ndr). Stavolta Noemi ha preso parte alla competizione solo nella serata delle cover, dove si è esibita assieme a Mara Sattei. Le due artiste hanno interpretato L’Amour Toujours di Gigi D’Agostino, ottenendo un buon riscontro dalla giuria demoscopica ma non altrettanto dal televoto.

I fan non vedono l’ora di poter assistere di nuovo ad un live di Noemi, ritenuta una delle migliori cantanti italiane della sua generazione. La carriera professionale di Noemi è costellata di premi e riconoscimenti, tra cui cinque Wind Music Awards, tre Premi Lunezia e un Nastro d’Argento Speciale. Ma cosa si sa della vita privata e delle passioni di Noemi? La 41enne si è sposata nel 2018 con Gabriele Greco, 37 anni, anche lui romano. Il marito della cantante è polistrumentista, bassista (suona il basso proprio con la band di Noemi) e insegnante di musica.

La famiglia di Noemi (il cui vero nome è Veronica Scopelliti, ndr) ha origini calabresi ma l’artista è nata a Roma e ha sviluppato nel tempo una forte passione per i colori giallorossi. La passione per il calcio sembra essere una tradizione di famiglia: nella stagione 1994-1995, infatti, suo padre Armando Scopelliti è stato presidente della Vastese, che all’epoca militava nel girone C di Serie C2.

Noemi e i colori giallorossi: una passione che ha radici lontane

In una recente intervista Noemi ha parlato della sua grande attrazione per la Roma, tramandata soprattutto da suo nonno e da suo padre (sua madre, invece, è tifosa della Juventus). La cantante ha cominciato a recarsi all’Olimpico fin da piccola, con sua sorella Arianna e con gli amici. Nell’intervista spiega come il pubblico romanista sia molto caldo e passionale.

Parlando poi della Roma attuale, Noemi si è soffermata sull’allenatore giallorosso, Josè Mourinho. Secondo l’artista capitolina, il portoghese è la persona giusta per la Roma perché il suo carattere consente di gestire al meglio le dinamiche della piazza romana e dello spogliatoio. Con Mourinho, per Noemi, la squadra mostra sempre voglia di vincere, anche quando il gioco non è esaltante. La cantante romana ha poi confessato di essere anche una grande appassionata di tennis e basket.