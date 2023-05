Annuncio che gela la Juve: salta il colpo per i bianconeri

Arriva l’ennesima notizia che gela completamente la Juventus. Il calciatore, inserito nella lista dei desideri per la prossima sessione estiva, non arriverà

Una stagione completamente da dimentica per la Juventus di Massimiliano Allegri. Nella serata di giovedì è arrivata anche l’eliminazione dall’Europa League, unica competizione rimasta dove i bianconeri potevano sollevare un trofeo. Il Siviglia ha avuto la meglio solamente ai supplementari ed affronterà la Roma nella finale di Budapest.

Le brutte notizie per il mister livornese, però, pare che non siano finite qui. In ottica calciomercato arriva anche un’altra tegola per la ‘Vecchia Signora‘. Il calciatore, inserito nella lista degli atleti da acquistare per la prossima sessione estiva, rimarrà al proprio club. Niente da fare per il suo trasferimento.

A quanto pare la Juventus dovrà stravolgere nuovamente i suoi obiettivi di mercato in vista della prossima stagione. Ed il motivo è fin troppo chiaro. In attesa di capire cosa ne sarà del futuro del club (il 22 maggio c’è una nuova udienza della Corte Federale d’Appello) arriva un’altra batosta dopo quella subita in campo a Siviglia. Il club bianconero vede chiudersi una porta in faccia dal club di Serie A.

Juventus, niente da fare per il calciatore: nessun trasferimento

Stiamo parlando del Bologna che ha deciso di far rimanere in rosa Stefan Posch. Prima di questa operazione, però, i felsinei ne effettueranno un’altra: ovvero riscattare il terzino dall’Hoffenheim. L’impatto dell’austriaco, nel nostro campionato, è stato a dir poco devastante. Ed i numeri lo dimostrano chiaramente: in 27 presenze in campionato si è tolto la soddisfazione di andare a segno in 5 occasioni trovando anche 2 assist.

Numeri che gli hanno permesso di entrare nel cuore dei tifosi emiliani che hanno chiesto al club di riscattarlo e di farlo rimanere a Bologna. Ed a quanto pare (a meno di clamorosi colpi di scena) le cose andranno esattamente così. Non è affatto un mistero che il classe ’97 sia entrato nella lista dei desideri di moltissimi top club. Non solamente quelli italiani, ma anche quelli esteri che sono pronti a fare follie pur di averlo a disposizione la prossima stagione.

A questo punto è molto probabile che resterà ancora un altro anno a Bologna e poi, anche per lui, è previsto il grande salto di qualità. Proprio come accadrà (molto probabilmente) al suo allenatore Thiago Motta: il manager è sempre più vicino a lasciare i felsinei, lo aspetta il PSG. Per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno.