Miami ai piedi di Laura Cremaschi, il costume è un filo

Laura Cremaschi si gode già l’estate con pose ammalianti in costume e avverte i fan: sarà una lunga e caldissima stagione

Sono già giorni di relax e vacanza per la splendida Laura Cremaschi, come sempre autentica protagonista dei social con la sua bellezza e il suo fascino entrati nella leggenda. La modella e showgirl è da tempo uno dei volti più in vista in tv e sui social e non passa certo mai inosservata, anzi.

La 36enne lombarda si è imposta all’attenzione di tutti grazie soprattutto alle ultime stagioni televisive in cui ha spopolato tra i principali volti femminili della celebre trasmissione Avanti un Altro. Il quiz show di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis, la vede sempre in prima fila con la sua eleganza seducente e provocante che non lascia scampo e che fa battere sempre forte il cuore dei telespettatori.

Laura era abbastanza famosa anche prima, quando sul suo profilo Instagram, alcuni anni fa, seguiva il calcio con pronostici ‘sexy’ che si facevano preferire con scatti da urlo. Ma adesso è giunta alla consacrazione definitiva. E anche in questa stagione, naturalmente, ha raccolto applausi a scena aperta in ogni occasione. Per gli appassionati del programma, c’è un po’ di tristezza nel fatto che l’annata si sia già conclusa.

Laura Cremaschi, le spiagge sono già bollenti: la ‘ragazza del web’ ha colpito ancora

Ma niente paura: Laura ci tiene costantemente aggiornati grazie agli scatti sul suo profilo Instagram, molto seguito, con oltre un milione di followers su Instagram. E viste le immagini che sta pubblicando, siamo già in grado di stabilire che la ‘ragazza del web’, che è il ruolo che ricopre all’interno del suo programma, sarà una protagonista assoluta dei mesi estivi.

In questo momento, si trova a Miami e si gode sole e mare, mettendo in mostra una forma fisica perfetta. La sua silhouette sinuosa e suadente non è certo una novità per i fan più accaniti, ma rivederla in questo modo, ogni volta, è sempre un piacere. Il costume è striminzito abbastanza da evidenziare le sue curve esplosive, gambe perfette e una scollatura da sogno. Un primo piano che rende l’atmosfera già bollente e commenti e like a profusione lo confermano. Complimenti sperticati per la splendida Laura, che anche questa volta ha trovato il modo di accendere la fantasia degli ammiratori. E siamo soltanto all’inizio di una estate che sarà probabilmente memorabile.