La Gregoraci si copre solo con la mano: scollatura straripante

Elisabetta Gregoraci sensuale e glamour più che mai: l’ultima foto pubblicata su Instagram farà impazzire tutti i suoi fan.

Poche donne del mondo della televisione italiana hanno incarnato meglio la bellezza mediterranea e l’ironia tipica del Sud Italia quanto lei. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, nota conduttrice e modella che è spesso al centro delle cronache di gossip.

Ovviamente in molti riconducono la Gregoraci al rapporto con Flavio Briatore, allora direttore generale della Renault in Formula 1, con cui è stata sposata dal 2008 al 2017. Un legame molto forte, nonostante la ampia differenza di età, che ha portato anche alla nascita del primogenito Nathan Falco nel 2010.

Ma la vita di Elisabetta Gregoraci, a livello professionale, è sempre stata intensa e ricca di progetti. Ha condotto numerosi programmi televisivi, ha partecipato a reality show come il Grande Fratello Vip, è persino stata scelta come attrice da registi del calibro di Carlo Verdone e Mimmo Calopresti.

Elisabetta Gregoraci al top della forma: nasconde così le sue forme

Ovviamente è attivissima anche sui social network. Basti pensare che Elisabetta Gregoraci ad oggi vanta quasi 2 milioni di follower sul suo profilo Instagram. Il quale viene aggiornato di continuo, con immagini della vita privata e familiare della bella Elisabatta, ma anche con aggiornamenti su progetti lavorativi e professionali.

Proprio legata ad un progetto di moda, la sua ultima foto su Instagram sta raccogliendo moltissimi like. Per sponsorizzare un brand a cui è molto legata, la Gregoraci si è fatta immortalare quasi in primo piano, con scollatura in bella mostra e con la mano a coprire le sue forme comunque evidenti e provocanti.

Come detto la bella conduttrice, nativa di Soverato, incarna la bellezza mediterranea da tanti anni. Capelli ed occhi scuri, labbra carnose, curve mozzafiato e una presenza scenica davvero eccezionale, anche per la simpatia e la solarità con cui si è sempre mostrata durante le sue apparizioni televisive.

Dopo il divorzio con Flavio Briatore, con cui pare sia rimasta comunque in ottimi rapporti, Elisabetta Gregoraci sta finalmente trovando nuova serenità sentimentale con un altro uomo. Stavolta è lei ad essere più grande del suo attuale compagno, ovvero Giulio Fratini, di 12 anni più giovane. Si tratta di un imprenditore toscano, che in passato prima di rubare il cuore di Elisabetta aveva avuto liaison e relazioni con altre donne del mondo dello spettacolo, come Raffaella Fico e Roberta Morise.