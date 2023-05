Lascia il Real per la Roma: colpo giallorosso

Il giocatore, in scadenza di contratto, potrebbe accasarsi al club capitolino: tutto dipende dal ‘Gallo’ Belotti

Archiviata con enorme sofferenza la qualificazione alla finale di Europa League del 31 maggio, la Roma affronterà lo ‘specialista’ Siviglia nell’ultimo atto della competizione, e intanto il club giallorosso già guarda al mercato della prossima stagione.

Un mercato che potrebbe essere più ricco e con più margini di manovra se la squadra riuscirà a vincere le competizione, cosa che le garantirebbe la partecipazione, oltretutto in prima fascia, alla prossima Champions League. Intanto, in attesa di scoprire se lo Special One riuscirà nella clamorosa impresa di vincere, a Roma, due coppe europee in due stagioni distinte e consecutive, Tiago Pinto inizia a tessere la sua tela.

Il reparto che dovrà necessariamente essere rimpolpato è l’attacco. Vuoi per la stagione poco proficua, dal punto di vista realizzativo, di Tammy Abraham, vuoi per i costanti problemi fisici (e rumors di mercato) attorno a Paulo Dybala, urgono rinforzi sul fronte offensivo. Il primo, ironia della sorte, potrebbe arrivare proprio dal club al quale è stato accostato Mourinho per l’ipotetico dopo-Ancelotti. Si tratta di un calciatore già seguito da Juve e Milan nel recente passato.

Belotti addio? L’erede arriva dalle Merengues

12 gol in 78 partite, la maggior parte delle quali iniziate dalla panchina, in tutte le competizioni con la maglia del Real Madrid. Questo il magro, magrissimo bottino, dell’attaccante spagnolo di origini domenicane trasferitosi ai Blancos nell’agosto del 2018. E sì che le speranze riposte su di lui – 21,50 milioni il costo del suo cartellino dal Lione – erano alte. Stiamo parlando di Mariano Diaz, uno dei tanti esuberi della rosa madrilena. Accostato in passato a Juve e Milan Diaz è stato più volte blindato da Florentino Perez, ma per il calciatore è ora di intraprendere una nuova avventura. D’altronde i numeri parlano chiaro.

Nessuno lo vedeva come sostituto futuro di Benzema, ma Mariano ha deluso le aspettative e non ha mantenuto un buon rendimento in terra madrilena. Ormai 30enne, l’attaccante vedrà esaurirsi la sua avventura merengue il prossimo 30 giugno. Quando sarà libero di accasarsi altrove liberandosi gratis. E qui intende piombare la Roma, a caccia di occasioni low cost.

Se, come sembra, le strade della Roma e di Andrea Belotti, anch’egli in scadenza di contratto, dovessero separarsi, l’ispano-dominicano potrebbe tornare utile nelle rotazioni d’attacco dello Special One. O di qualunque altro allenatore che potrebbe prendere il suo posto.