Allegri via dalla Juve, trattativa calda con il nuovo tecnico: chi arriva

Il futuro di Massimiliano Allegri cambia dopo la scottante eliminazione in Europa League contro il Siviglia.

I problemi derivanti dai risultati e dalla penalizzazione hanno cambiato i piani stagionali dei bianconeri. La Juventus, come giusto che sia, sta facendo le sue valutazioni per decidere il futuro del tecnico livornese dopo l’ennesimo fallimento.

Giocare la prossima edizione della Champions League. Un obiettivo fondamentale, altrimenti come rivelato dagli ultimi rumors di mercato, e nonostante un contratto in scadenza nel 2025, l’esonero di Allegri potrebbe diventare realtà. Mancano tre giornate al termine del campionato e per il tecnico saranno giorni caldissimi.

Nell’ultimo match la Juve è caduta per 2 a 1 contro il Siviglia, eliminata ai tempi supplementari nel match valido per la semifinale di Europa League. La posizione di Allegri è al momento ben salda ma qualora non dovesse essere raggiunta la Champions, a Torino potrebbe verificarsi il tanto atteso cambio. Un cambio in panchina chiesto a gran voce dal popolo juventino, stanco del gioco e delle umiliazioni ottenute dalla squadra, soprattutto in Europa.

Calciomercato Juve, l’annuncio ufficiale in diretta sul sostituto di Allegri

Da un francese ad un altro: l’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha spiegato chi potrebbe risollevare le sorti di una Juventus che non sa più vincere in Italia e che in Europa ha subito l’ennesima beffa stagionale dopo l’eliminazione in Champions League ai gironi. Sebastian Frey, ai microfoni di TvPlay sul canale Twitch di Calciomercato.it, ha spiegato come Zidane possa essere l’uomo giusto per la Vecchia Signora, in compagnia di Del Piero: “Secondo me sta parlando con i bianconeri, ed essendo un uomo Juve sarebbe un chiaro segnale. Se volessi rivedere, la Juventus in alto, metterei come presidente Del Piero e allenatore Zidane”…

In Italia tanti tifosi vorrebbero l’ex Real Madrid sulla panchina bianconera. I media hanno analizzato le possibilità di un suo ritorno alla Juve in altre vesti, per la gioia dei tifosi. Zinedine Zidane è tra i papabili candidati per la panchina della Vecchia Signora per la prossima stagione. I bianconeri ripartirebbero così con una persona amata e che soprattutto conosce l’ambiente e il DNA Juve. Avrà sicuramente anche un compito abbastanza arduo: quello di svecchiare una squadra valorizzando soprattutto alcuni giovani (da Fagioli a Iling passando per Yildiz) con l’obiettivo di riportare la Juventus dove merita…