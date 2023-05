Rabbia Ancelotti: furia contro i giornalisti dopo il City

Non è stata una bellissima serata per l’allenatore di Reggiolo: giornalisti sul banco degli imputati.

Il Real Madrid ha fallito gli obiettivi stagionali più importanti, ovvero la Liga e la Champions league. La prima è stata conquistata con merito dal Barcellona, la seconda invece sarà alzata da Inter o Manchester City. Una delusione totale sebbene i Blancos abbiano alzato comunque qualche trofeo in questa stagione (Coppa di Spagna e Coppa del Mondo per club).

Ma in casa Real non perdonano facilmente le sconfitte. Senza dubbio i tifosi non hanno gradito il ko di Manchester, arrivato in maniera netta e schiacciante. Per questo motivo il presidente Florentino Perez sta pensando a come sistemare questa situazione ed è al lavoro per un nuovo tecnico. D’altronde parliamo di un club storico, il Real è sempre il club più glorioso del pianeta. Non tutti hanno però gradito tutto ciò.

La sconfitta contro il Manchester City è stata meritata a tal punto che persino Carlo Ancelotti in persona ha ammesso la superiorità dei ragazzi di Pep Guardiola, scesi in campo con la rabbia negli occhi e con lo scopo di giocarsi la finale contro l’Inter. L’allenatore italiano non è abituato a perdere, è la storia a dirlo, ma chiaramente quando arriva una sconfitta del genere, così meritata e pesante, è difficile controllarsi e mantenere le emozioni.

Ancelotti, furia contro la stampa dopo la sconfitta di Manchester

Ora il futuro a Madrid è sempre più incerto e per questo motivo si rincorrono le voci che vorrebbero l’allenatore sulla celebre panchina del Brasile, rimasta vacante dopo l’ultimo e deludente Mondiale in Qatar. Nelle ultime ore in casa Ancelotti è arrivato un pesante Intanto in casa Ancelotti non tutti hanno gradito l’attacco della carta stampata ed anzi è arrivato un durissimo attacco. La figlia di Carlo, Katia, si è scatenata sui social contro un certo tipo di giornalismo sportivo che ha commentato negativamente il lavoro del padre e della squadra, giudicata fin troppo molle e poco concentrata per portare a casa l’ennesima finale di Champions. Le sue parole non sono affatto passate inosservate.

Katia Ancelotti sul suo profilo Instagram, pochi minuti dopo la conclusione del match, ha pubblicato una storia nella quale afferma che persino suo figlio di otto anni sarebbe in grado di scrivere considerazioni più intelligenti di certi giornalisti. “Provo imbarazzo per un certo tipo di giornalismo sportivo“, afferma con rabbia la figlia dell’allenatore di Reggiolo. “Mio figlio di 8 anni farebbe considerazioni migliori“.