Marotta ora trema: 40 milioni subito per il big

Festa in casa Inter per la qualificazione alla prossima Champions League ma preoccupazione per la possibile perdita di un big.

Non ci sono solo campionato e Champions League nei pensieri dell’Inter che sa bene di dover fare i conti con il calciomercato in vista della prossima estate.

L’Inter è già con la testa ad Istanbul dove gli uomini di Simone Inzaghi cercheranno di conquistare la quarta Champions League della storia nerazzurra. La società sa però di dover iniziare a lavorare in sede di mercato sia per rinforzare la rosa ma anche per provare a far quadrare i conti del club. In questo senso va vista la possibile cessione di uno dei punti fermi della squadra meneghina per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Il Chelsea continua a seguire con attenzione Dumfries. L’esterno olandese è tornato su ottimi livelli nell’ultimo mese mettendo in mostra prestazioni di altissimo livello. Il club inglese sarebbe pronto a presentare un’offerta già nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, 40 milioni dalla cessione di un perno della formazione

La conquista della finale di Champions League ha portato nelle casse dell’Inter un importante tesoretto che potrebbe aumentare a dismisura in caso di conquista della coppa dalle grandi orecchie. Entrate che però potrebbero non bastare per far quadrare i conti della società che potrebbe dover cedere uno dei pezzi importanti della rosa per mettere a posto i conti. L’addio di Dumfries, destinazione Londra per circa 40 milioni di euro, andrebbe a mettere a posto la situazione.

Simone Inzaghi, dal canto suo, non vorrebbe perdere l’esterno olandese, autore di un’altra grande partita nel derby di ritorno contro il Milan, annullando di fatto Rafael Leao. Arrivato per sostituire Hakimi, dopo qualche difficoltà iniziale e qualche piccolo passaggio a vuoto, Dumfries ha saputo prendersi il posto da titolare ed il cuore dei tifosi nerazzurri che vedono in lui un punto fermo della squadra anche in ottica futura.

Starà al club capire chi potrebbe essere il sacrificato sul mercato per sistemare le casse. Gli altri giocatori papabili a lasciare l’Inter per monetizzare sono Brozovic e Calhanoglu. Il primo è sempre nel mirino del Barcellona e di diverse squadre della Premier, mentre per l’ex Milan non mancano le richieste dalla Bundesliga. Oltre alle cessioni ci saranno degli addii per scadenze di contratto o prestito come per Skriniar e Lukaku. La società valuterà tutto al termine della stagione, con le idee chiare sull’operato dei calciatori e della guida tecnica.