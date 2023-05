Accordo chiuso: 20 milioni e addio Juve

Niente da fare per la Juventus, che deve rinunciare a un importante obiettivo: l’intesa è ormai raggiunta.

La Juve sta cercando di chiudere nel migliore dei modi una stagione piena di difficoltà. Allegri è riuscito a governare la barca nella tempesta, specialmente dopo la penalizzazione relativa al caso plusvalenze, prima data e poi tolta. La Signora subirà quasi certamente una nuova penalizzazione ‘rimodulata’ (si parla di -9) e bisognerà poi capire quale sarà la pena per l’altro filone, quello riguardante la manovra stipendi. Nonostante le problematiche extra-campo, i bianconeri sono attualmente secondi in campionato e faranno di tutto per provare a centrare la finale di Europa League.

Ma a prescindere da come terminerà questa stagione i tifosi juventini sperano di tornare a vedere una squadra competitiva per lo scudetto già a partire dal prossimo anno. Non sarà semplice, dato che l’eventuale esclusione dalla Champions (con la penalizzazione o con l’intervento diretto dell’UEFA) non consentirebbe alla Juve di godere degli introiti necessari per agire sul mercato.

Ciò vuol dire che Madama dovrebbe necessariamente rinunciare ad alcuni obiettivi di mercato troppo onerosi, anche perché la società torinese dovrà quasi certamente abbassare il monte ingaggi della rosa: non è certo un caso se alcuni giocatori con contratti pesanti, come ad esempio Adrien Rabiot, verranno lasciati liberi.

Subito 20 milioni, sfuma l’obiettivo Juve: ecco dove giocherà

Tra i tanti nomi accostati alla Juve in queste ultime settimane c’è anche quello di Ferland Mendy, terzino sinistro del Real Madrid che in questa stagione ha trovato un po’ meno spazio nell’undici titolare di Carlo Ancelotti. Il suo contratto scade nel giugno 2025 ma l’impressione degli esperti di calciomercato è che i Blancos siano disposti a sedersi al tavolo per parlare di un eventuale trasferimento del giocatore. La Juve sembrava interessata, ma il sito Todofichajes.com rivela che un’altra squadra avrebbe avviato contatti con il Real Madrid per il terzino sinistro.

Si tratta dell’Arsenal, club pronto a sborsare la cifra di 20 milioni di euro ai madrileni per portare il francese a Londra. Sempre stando a quanto riportato dal sito, l’Arsenal avrebbe già pronto un contratto triennale per il giocatore, che gradirebbe indossare la casacca dei Gunners. Sebbene l’Arsenal sia già coperto in quel ruolo da giocatori di valore come Oleksandr Zinchenko e Kieran Tierney, l’arrivo di Mendy aggiungerebbe senz’altro più profondità alla squadra di Mikel Arteta. Il giocatore francese ha avuto diversi problemi in questa stagione a causa di un infortunio e ha seriamente intenzione di rilanciarsi.