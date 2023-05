Nuova squadra per Milinkovic-Savic: scambio mai visto

Per Sergej Milinkovic Savic il futuro pare essere sempre più lontano dalla capitale. Il centrocampista serbo, infatti, è intenzionato a provare una nuova esperienza.

Mentre la squadra di Maurizio Sarri lavora sul campo per cercare di raggiungere il piazzamento alla prossima Champions League, la società è già al lavoro per la programmazione della prossima sessione estiva di calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Per quanto le possibili cessioni, la situazione più spinosa per i biancocelesti è ovviamente quella legata a Sergej Milinkovic Savic, centrocampista serbo classe 1995. Nonostante la volontà del presidente biancoceleste Claudio Lotito nel rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024, il calciatore pare intenzionato a non accettarlo per provare nuove esperienze.

Proprio per questo, la società capitolina pare essersi convinta a cederlo in estate per non perderlo a parametro zero al termine della stagione successiva. Vista la situazione la Juventus pare pronta a fare sul serio, tanto da inserire nella trattativa una contropartita tecnica che può essere gradita da Maurizio Sarri. Il club bianconero è da anni interessato al ‘Sergente’, nella lista dei desideri del tecnico Massimiliano Allegri. Vista la partenza di Adrien Rabiot, i bianconeri stanno pensando di rinforzare la zona centrale del campo con un acquisto importante.

La Juventus pensa sempre a Milinkovic Savic, la Lazio riflette: scambio clamoroso in vista

Proprio per questo motivo, la ‘Vecchia Signora’ sta seriamente pensando di mettere sul piatto una contropartita importante, che può trovare il gradimento di Maurizio Sarri. Stiamo parlando di Dejan Kulusevski, ala svedese classe 2000 oggi al Tottenham. Gli Spurs, visto l’addio di Antonio Conte, non sembrano intenzionati a riscattare il calciatore al prezzo stabilito di 35 milioni di euro. Oltre allo svedese la Juventus può inserire anche un conguaglio economico, in modo da convincere il presidente biancoceleste a dare il via libera alla cessione. Il tecnico biancoceleste sembra attratto dall’idea, visto che è alla ricerca di rinforzi importanti per la zona offensiva. Oltre al tanto reclamato vice Immobile, il tecnico toscano chiede anche un’ala per far rifiatare Felipe Anderson in caso di bisogno.

Oltre a questo, i biancocelesti sono chiamata a risolvere anche la questione legata a Pedro, in scadenza al termine della stagione. La qualificazione alla prossima Champions League, può convincere lo spagnolo a sposare il progetto Lazio per un ulteriore stagione. Kulusevski è intrigato dall’idea di approdare nella capitale, visto il ruolo da protagonista che potrebbe ricoprire. La Juventus è pronta all’affondo decisivo per il ‘Sergente’, con Lotito che questa volta può seriamente mollare la presa. Milinkovic è pronto a salutare la Lazio dopo ben otto anni vissuti all’ombra del Colosseo.