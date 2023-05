Shaila Gatta coperta solo da una fascia: visione rovente

La splendida ballerina ventisettenne, Shaila Gatta, sorprende di nuovo il pubblico col suo fisico da urlo: è quasi nuda.

Quello della meravigliosa ex velina mora, Shaila Gatta, sembra essere un periodo d’oro che non vuol proprio terminare. Ovviamente, il merito è tutto di questa bellissima classe ’96 che continua a tenersi in splendida forma e soprattutto, a mostrare i risultati dei suoi allenamenti, su Instagram.

Ed infatti, la stupenda e simpaticissima napoletana è seguitissima. I fan che l’hanno conosciuta grazie a Striscia la Notizia, la amano sempre di più ed a loro se ne aggiungono sempre di nuovi. Migliaia di fan ammirano le foto sul suo profilo e tendono subito poi a seguirla sui social. Una cosa quasi scontata, visto che la mora è una meravigliosa bomba sexy.

Shaila sexy: la copre solo una fascia

La bella campana si produce spesso in scatti davvero bollenti, lo fa ormai da qualche anno ed infatti i follower stanno iniziando a diventare davvero parecchi. La pazzesca classe ’96, in questo momento vede il suo profilo Instagram, seguito da 867mila follower ed arrivare a quota un milione, non è cosa impossibile. Forse è per questo, che la meravigliosa ex velina continua a postare scatti in costume o con capi che la coprono davvero poco.

Inoltre, la meravigliosa e sempre sorridente Shaila, ha due motivi ora per essere felice. Anzi, tre, visto che i social vanno davvero bene. Uno è lo scudetto della sua squadra del cuore. Shaila ha spesso ammesso di essere tifosissima del Napoli e di voler trovare tempo per tornare allo stadio. E poi c’è il nuovo amore. Dopo esser stata per anni con l’ex calciatore, Leonardo Blanchard, adesso invece è la fidanzata di Alessandro Zarino, modello appassionato di fitness.

Immaginiamo comunque, che pure il nuovo fidanzato così come l’ex calciatore, non sarà tanto geloso, visto che la splendida ex ballerina di Ciao Darwin e del Festival di Sanremo, ancora oggi si produce spessissimo in scatti bollenti. Ed infatti, l’ultimo in ordine cronologico sta riscuotendo tantissimo successo. Certo, perché lei, meravigliosa, è coperta davanti, solo da una fascia.

Shaila, finge di essere distratta ed intanto mostra un fisico pazzesco ed un lato A da sogno. Troppo anche per i suoi ammiratori, il caldo rovente si fa sentire con una foto così. Adesso, sono tutti in attesa del caldo estivo, non perché piaccia ai più, ma perché si sa, quando Shaila si mette in costume, c’è solo da ammirare. Ed i follower non attendono altro.