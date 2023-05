Rescinde con la Juve, ultim’ora pazzesca

Occhio Juventus, arriva l’ultim’ora che spiazza e sorprende i tifosi. Cosa succederà adesso? La rescissione appare inevitabile, ecco svelato tutto

Secondo posto in classifica e una finale di Europa League nel mirino. Il cammino della Juventus sembra essersi nuovamente stabilizzato, dopo i pesanti alti e bassi della seconda parte di stagione. In attesa di capire quali saranno (per entità e durata) le sanzioni che saranno inflitte dalla Giustizia Sportiva e da quella Ordinaria, la Vecchia Signora bada al proprio finale di annata e guarda con speranza al futuro che verrà.

Futuro che è un tema cruciale per tanti elementi di casa bianconera. In primis per il direttore sportivo, con il nome di Cristiano Giuntoli che risulta essere in pole position e che, eventualmente, sarà chiamato a rifondare il ciclo tecnico dei piemontesi. Un qualcosa a cui sta già badando l’attuale dirigenza, in attesa di capire quali mosse intraprendere per alcuni pezzi forti della rosa.

Ne sa qualcosa Paul Pogba, che è piombato nell’ennesima spirale di infortuni. Dopo una stagione praticamente trascorsa da indisponibile, l’ex Manchester United ha rimediato un serio problema muscolare (lesione del retto femorale, ndr) nel corso dell’ultima gara contro la Cremonese. E ora la Juventus appare quasi costretta a ragionare sul futuro del francese.

Juventus, quale futuro per Paul Pogba? Rescissione e buonuscita, ecco lo scenario

Attenzione dunque allo scenario che potrebbe farsi largo nelle prossime settimane. La Juventus non è rimasta certo contenta della gestione che il francese ha chiesto e ottenuto per il famigerato infortunio al ginocchio, che gli è costato tre quarti della stagione. E ora quest’ultimo problema potrebbe aver acceso definitivamente la spia nella dirigenza sabauda.

Seppur con un contratto (a cifre molto, molto importanti) dalla durata ancora di tre anni, Paul Pogba rischia di salutare anzitempo la Vecchia Signora. Nulla di ufficiale o di avanzato, ma un’idea che potrebbe farsi avanti tra le segrete stanze della Continassa. Quale? Quella di una rescissione del contratto in maniera consensuale, con tanto di generosa buonuscita al calciatore.

Ovviamente si tratta di un mero scenario, che i tifosi della Juventus spera non possa mai realizzarsi. Chiaro, però, che il club bianconero si prepara a qualsiasi evenienza, soprattutto nel caso in cui Pogba dovesse ricadere in una spirale di infortuni tali da penalizzarne e travagliarne nuovamente il percorso riabilitativo ed il pieno recupero in vista della prossima stagione.