Il nerazzurro diventa bianconero dal 1 luglio: colpo shock

La Juventus prepara un clamoroso doppio colpo: direttore sportivo e campione nerazzurro dal costo molto elevato.

La Juventus ha vissuto una stagione molto complicata, alle prese con costanti alti e bassi. Infortuni e questioni giudiziarie hanno notevolmente influenzato la stagione del club di Allegri e le cose non sembrano ancora finite. In mezzo, c’è però l’Europa League. Lì, dipende tutto dai calciatori e giovedì, il ‘Ramón Sánchez Pizjuán’ di Siviglia sarà l’ultimo ostacolo verso la finale.

In Coppa Italia le cose sono andate male e lo scudetto non è mai stato in bilico. Il Napoli ha fatto il vuoto fin da subito e la Juve ha avuto davvero poche opportunità. La risalita in classifica ed il cammino europeo però, potrebbero rendere anche la stagione 2022/23, memorabile per i tifosi della Vecchia Signora. Il più però, dipenderà dal finale. E da lì anche il futuro.

La Champions League è fondamentale per il club bianconero, sia per mantenere i big della rosa sia per attrarre nuovi acquisti. Senza Coppe la formazione bianconera potrebbe essere costretta al ridimensionamento. La Juve non si ferma e pensa al mercato, in particolare il club è in procinto di puntare un doppio colpo.

40 milioni ai nerazzurri: Juve senza freni, offerta shock

Per la dirigenza il nome più caldo è l’attuale ds del Napoli Cristiano Giuntoli, protagonista ed autore principale nel miracolo scudetto azzurro. Dopo otto anni l’ex calciatore potrebbe decidere di accettare una nuova sfida ed arrivare a Torino. Attenzione però, perché Giuntoli ha estimatori anche da club all’estero. Se arrivasse lui allo ‘Stadium’, porterebbe con sé anche un suo pupillo. I bianconeri hanno pronti, 40 milioni.

Il calciatore in questione è Teun Koopmeiners, fortissimo centrocampista di proprietà dell’Atalanta ma che già in passato fu molto vicino al club partenopeo. Giuntoli osserva l’olandese da tempo e il classe ’98 rappresenterebbe una priorità per il club bianconero. Ora, sarebbe lo stesso direttore sportivo che per anni ha lavorato con De Laurentiis, a puntare Koopmeiners, protagonista anche in Nazionale e stella dell’Atalanta con 56 presenze e 11 gol in Serie A. E con l’Atalanta, il ragazzo di Castricum, ha anche giocato in Champions League nella scorsa stagione. Avendoci partecipato pure con l’AZ, le sue presenze nella competizione europea sono già a quota 7 nonostante parliamo di un venticinquenne. La Juve, esclusioni dalle coppe permettendo, punta la stella della Serie A e Koop sarebbe un rinforzo di qualità per Allegri.