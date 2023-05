Milan: rinnovo e addio, Leao svela il suo futuro

Rafael Leao è pronto a rinnovare con il Milan, ma il suo futuro sembra essere lontano dai rossoneri. Ecco le ultime.

Il Milan è pronto a rinnovare il contratto con Rafa Leao, ma il portoghese potrebbe non restare in rossonero. Il giocatore ha le idee molto chiare sul futuro e andiamo a vedere nei dettagli di cosa si tratta.

In un’intervista Rafa Leao ha svelato il futuro in ottica calciomercato. Il portoghese ha sicuramente le idee chiare nonostante il rinnovo con il Milan e vedremo se alla fine il prolungamento lo farà stare il prossimo anno in rossonero oppure alla fine opterà per l’addio per magari continuare a giocare in Champions League.

Calciomercato: Leao rinnova con il Milan e saluta, ecco con chi firma

Il rinnovo di Leao con il Milan sembra essere ormai una cosa definita, ma il prolungamento non sembra dare una certezza della permanenza del calciatore in rossonero. In un’intervista a Gaffer, il portoghese è entrato nei dettagli sugli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni e diciamo che le idee sono molto chiare. Naturalmente il tempo c’è e per questo motivo non possiamo escludere una sua permanenza a Milano fino al 2024, ma molto potrebbe dipendere dalla Champions League.

Il giocatore, infatti, ha ammesso che tra i suoi sogni c’è la Champions League e giocare in Premier League. Due obiettivi che potrebbero anche realizzarsi con un unico club considerando che il Chelsea non ha mai nascosto il suo interesse di calciomercato per Leao bussando anche alla porta del Milan senza però successo.

Il rinnovo sembra essere solamente un passo per consentire al Milan di guadagnare i soldi dalla sua cessione preventivati. Sembra essere molto complicato ipotizzare una conferma di Leao fino al 2028 considerando la sua volontà di andare a giocare in Premier League un giorno. E presto sono attese delle novità in questo senso.

Mercato: Leao verso la Premier League

Leao ha ammesso che il suo sogno è quello di andare a giocare in Champions League e non possiamo escludere che durante il calciomercato estivo possa presentarsi questa opportunità considerando anche il forte interesse di diverse squadre.

Naturalmente stiamo parlando di una ipotesi che per il momento sembra difficilmente realizzabile visti i 150 milioni chiesti dal Milan. Ma la sua volontà è chiara e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se questo rinnovo porterà ad una permanenza del calciatore in rossonero oppure alla fine ci sarà l’addio.