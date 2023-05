Belen, l’ex compagno non ci sta: scatta la lite, imbarazzo al compleanno di Signorini

Incredibile litigio al compleanno di Alfonso Signorini: l’ex compagno di Belen Rodriguez reagisce così tra l’imbarazzo generale.

Succede di tutto quando il meglio (o il peggio) dello showbiz italiano si riunisce, anche nel privato. Specialmente se l’occasione è il party di uno dei re della televisione trash nel nostro paese, Alfonso Signorini, direttore di Chi e da anni ormai conduttore del Grande Fratello Vip.

Poche settimane fa il noto presentatore ha organizzato una festa per celebrare i suoi 59 anni, e ha invitato tantissimi ex inquilini della casa del GF, tra cui l’ex di Belen Rodriguez, Matteo Diamante e anche Giacomo Urtis. Doveva essere una serata di divertimento e risate. Invece, si è trasformata in una ressa senza precedenti a causa di un incredibile litigio scoppiato proprio tra due ex protagonisti del programma di punta di Canale 5.

Non è stata Belen la protagonista di questo litigio clamoroso, anche se, indirettamente, anche la showgirl argentina ha potuto essere testimone di quanto accaduto. Un fatto davvero clamoroso.

Durante il party si sono infatti incontrate di nuovo Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi, due “vippone” che non avevano proprio legato durante il Grande Fratello. Anzi, l’antipatia reciproca tra loro le aveva portate a frequenti scontri. Mai nella Casa avevano però raggiunto tale vette di follia. Nel corso della festa hanno messo in scena, infatti, un vero e proprio “catfight”, apparentemente senza motivo. Sembra infatti che la scintilla di questo imbarazzante episodio sia stata a dir poco infantile.

Lite alla festa di Signorini: l’ex di Belen reagisce così

Galeotta fu la torta. Anzi, la posizione in cui poter vedere il taglio della torta del festeggiato. Secondo i rumors rimbalzati sui social sembra infatti che le due siano venute praticamente alle mani per potersi accaparrare il posto in prima fila nel momento dell’atteso taglio della torta da panse di Signorini. Situazione differente invece per un altro ex di Belen, Antonino Spinalbese. Secondo altri rumor provenienti dalla festa, durante il party si sarebbe riavvicinato a Giaele De Donà. Flirt innocente o ritorno di fiamma?

Tornando alla lite tra le due ex ragazze del Gf e a testimonianza di questo momento di grandissimo imbarazzo è circolato un video in cui si vedono chiaramente le due che iniziano a litigare e urlare frasi del tipo “vado avanti io”, “ma dove vuoi andare che sei una nana”. Un botta e risposta proseguito tra strepiti e momenti di puro gelo, e chiuso anche da una stoccata clamorosa. Marzoli ha infatti ricordato a Ferruzzi come il suo attuale fidanzato sia lo stesso uomo per cui lei si era presa una bella cotta dentro la Casa (per la cronaca, Daniele Del Moro). Insomma, un litigio pazzesco e degno del livello dei personaggi in questione. Un momento di grande imbarazzo che, per qualche minuto, ha distolto l’attenzione di tutti dalla festa del conduttore del GF Vip.