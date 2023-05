Italia-Francia, che stoccata di Damiano dei Maneskin: cos’è successo

Damiano dei Maneskin non ci sta. Arriva la frecciata velenosa ai francesi, è accaduto tutto proprio in queste ore.

La rivalità tra Italia e Francia è più che nota nel mondo del calcio, ma non solo. Mai come in queste settimane stiamo assistendo ad un clima di tensione che si fa sempre più intenso tra i due paesi sul tema dei migranti. Sia dallo stivale che da oltralpe rimbalzano accuse che ovviamente fanno il giro del mondo e non fanno altro che alimentare acredini in un momento di crisi globale che tutto il pianeta sta vivendo (soprattutto alle porte dell’Europa) con lo scoppiare della guerra in Ucraina.

Certo, poi c’è il calcio ma anche molti altri contesti dove Italia e Francia si sono punzecchiate nei modi più disparati. Anche in ambito musicale, ad esempio, la miccia si è accesa tante volte. Negli scorsi anni abbiamo visto in particolare una nota band italiana finire al centro delle accuse da parte di numerosi giornalisti francesi. Cosi si è arrivati anche ad un piccolo scontro mediatico che proprio in questi giorni è tornato in auge. Il motivo? Lo svolgersi dell’Eurovision Song Contest.

Le accuse in questione riguardano i Maneskin, gruppo che in questi anni ha portato in alto il tricolore in giro per il mondo. Dopo la vittoria al ‘Festival di Sanremo’, infatti, la band romana ha trovato un picco di notorietà altissimo non soltanto nel nostro paese: in tutto il mondo ascoltano i Maneskin, un sogno che ha portato Damiano e i suoi compagni ad attirare su di sé anche un po’ di antipatia.

Damiano dei Maneskin, che frecciata alla vecchia accusa francese…

Ed ecco il caso specifico. Durante l’edizione dell’Eurovision vinta proprio dai Maneskin col brano ‘Zitti e Buoni‘, Damiano fu accusato di aver tirato della cocaina in diretta. Il tutto a causa di alcune immagini equivoche che hanno visto il frontman calarsi per pochi secondi, traendo in inganno (malignamente?) qualche magazine francese che ha cosi fatto scattare polemica ed accuse.

Il tutto, ovviamente, si è risolto senza particolari problemi per lo stesso Damiano. Ieri è andata in scena la finale dell’Eurovision (vinta dalla Svezia), e proprio il cantante romano ci ha tenuto – in maniera ironica – a ricordare questo particolare episodio attraverso delle stories pubblicate sui social. “Ragazzi è una serata molto speciale, oggi sono due anni da quando, forse, ho pippato in diretta”, ha detto Damiano. Un messaggio ironico, come detto, ma anche una bella frecciata a coloro i quali lo avevano accusato. Francesi, appunto, giusto per dare un po’ di brio ad un rapporto sempre frizzate come quello tra i due paesi.