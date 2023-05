Colpo di scena Inter, Lukaku ha deciso: ecco dove giocherà

Romelu Lukaku è diventato protagonista nella seconda parte di stagione: colpo di scena, ora ha deciso dove giocherà

Nel calcio tutto cambia in maniera repentina: bastano due gol per ottenere una visione completamente differente rispetto al passato. E così è successo anche all’attaccante belga, Romelu Lukaku, tornato protagonista a suon di gol con la maglia dell’Inter. Una stagione vissuta tra alti e bassi a causa dei numerosi infortuni che ha rimediato: ora sembra essere più pimpante come un tempo.

Novità interessanti in casa Inter che continua a vivere serate memorabili. Simone Inzaghi è tornato ad essere protagonista conquistando risultati importanti in Serie A: ora sarà decisiva la semifinale di ritorno di Champions League dopo la vittoria dell’andata. Nell’ultima sfida di Serie A contro il Sassuolo, Lukaku ha realizzato una nuova doppietta dimostrando di essere tornato in piena forma con 8 gol in campionati e 12 complessivi in stagione. Per tanti mesi lo stesso allenatore dell’Inter non ha potuto contare su di lui, ma ora sta recuperando in fretta il tempo perso dei mesi scorsi.

Inter, la decisione di Lukaku: farà di tutto per restare a Milano

Dallo Scudetto conquistato con Antonio Conte al ritorno in maglia nerazzurra per cercare di rivivere le stesse emozioni. Ora l’attaccante belga dovrà fare l’ultimo sforzo dopo una stagione ricca di problemi: anche al Mondiale in Qatar, Lukaku non è stato decisivo senza poter dare il suo contributo. Criticato aspramente per i tanti gol sbagliati, ora è tornato micidiale in zona finalizzazione.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il futuro di Lukaku potrebbe essere ancora una volta. In primis, ci dovrebbe essere la qualificazione alla prossima Champions League, che sembra ormai sempre più vicina. Arrivato in prestito oneroso dal Chelsea, il suo cartellino appartiene al momento sembra al top club inglese: ora Mauricio Pochettino, che diventerà a breve il nuovo manager, dovrà prendere una decisione di comune accordo. Infine, la stessa dirigenza nerazzurra, capitanata da Marotta ed Ausilio, potrebbe mettere in atto un nuovo affare sulla base di un prestito con l’ingaggio ridotto.

Un colpo di scena suggestivo che sembrava impossibile fino a poche settimane fa: la forma fisica del belga è tornata ad essere come quella di un tempo. La sua storia d’amore con l’Inter potrebbe continuare con le ultime settimane decisive per decidere il suo futuro. Una mossa a sorpresa per provare così a blindare l’attaccante dell’Inter, pronto a restare ancora a Milano per tanti anni per vivere nuove serate memorabili.