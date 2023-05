Come Calhanoglu, dal Milan all’Inter: rossoneri di nuovo traditi

Il Milan, dopo la pesante sconfitta contro l’Inter nell’andata della semifinale di Champions League, crolla anche in campionato, perdendo contro lo Spezia per 2-0.

La squadra di Stefano Pioli non riesce a dare continuità in campionato dopo la vittoria interna contro la Lazio. I rossoneri, infatti, non sfruttano il passo falso dei biancocelesti contro il Lecce, e scivolano a meno quattro dal quarto posto. Situazione totalmente diversa per l’Inter, che riesce a superare l’ostacolo Sassuolo tra le mura di San Siro. Grazie ai tre punti conquistati contro i neroverdi, la squadra di Simone Inzaghi si porta al terzo posto superando la squadra capitolina.

A circa un mese dal termine della stagione, la società nerazzurra inizia a muoversi anche per la programmazione del futuro. Uno dei reparti che la dirigenza è intenzionata a rinforzare è il centrocampo, visto anche il futuro incerto di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato può lasciare Milano al termine della stagione, con i nerazzurri che sembrano aver già individuato il giusto profilo per sostituirlo.

Uno dei principali obiettivi dell’Inter per rinforzare la zona centrale del campo è Franck Kessié, classe 1996 del Barcellona. Il ragazzo non sta vivendo un grande momento in blaugrana e, di comune accordo con la società, sta valutando seriamente l’addio. Il centrocampista ex Milan, in questa stagione, ha collezionato 39 presenze tra campionato e coppe, realizzando tre goal e fornendo altrettanti assist.

L’Inter non molla, si tenta il colpo a centrocampo: obiettivo Kessié

Il tecnico spagnolo Xavi non lo ritiene indispensabile, e non si opporrebbe di fronte ad una possibile cessione. Visto il possibile addio di Brozovic, l’Inter ci sta pensando costantemente soprattutto per via del gradimento da parte di Simone Inzaghi. Il calciatore fu vicino ai nerazzurri già lo scorso gennaio, con la trattativa che saltò nell’ultimo giorno di mercato. Nonostante un passato rossonero, Kessié tornerebbe volentieri in Italia per vestirsi di nerazzurro, soprattutto per tornare a sentirsi importante.

L’ingaggio percepito dal calciatore al Barcellona, circa 6,5 milioni di euro netti a stagione, è eccessivo per le casse del club lombardo. La volontà del ragazzo di tornare in Italia, però, può portarlo a fargli abbassare le proprie pretese, in modo da arrivare ad un esito positivo della trattativa. Si tratterebbe di un grandissimo colpo per l’Inter, che aggiungerebbe al centrocampo di Inzaghi un calciatore dalle grandi qualità. Per Franck Kessié, quindi, un ritorno il Italia pare prendere sempre più piede, questa volta per vestirsi di nerazzurro. Dopo Çalhanoğlu, un altro grande tradimento sembra essere dietro l’angolo per il Milan. Inzaghi è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.