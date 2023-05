Ad un passo dalla firma: Tatarusanu resta in Serie A

Ciprian Tatarusanu è pronto sì a lasciare il Milan, ma non il campionato di Serie A. Firma ad un passo per l’estremo difensore rumeno

Questa che sta giungendo al termine sarà la sua ultima stagione con la casacca rossonera. Impossibile, a questo, punto un rinnovo con il ‘Diavolo’. Anche perché, per il prossimo campionato, il club ha già trovato l’accordo con Marco Sportiello per il ruolo di secondo portiere dietro Mike Maignan.

Il classe ’86, però, come riportato in precedenza è intenzionato ad avviare una nuova avventura. Questa volta con una maglia diversa da quella del Milan. Il club interessato è pronto ad acquistarlo a parametro zero alla fine del suo contratto (in scadenza il 30 giugno di quest’anno). Oramai pare che non ci siano più dubbi. Mai come in questa stagione è stato impiegato molto spesso. Solamente per via del fatto che il titolare francese è stato fuori per un serio problema al polpaccio. Le prestazioni di Tatarusanu, però, sono state del tutto insufficienti.

Milan, Tatarusanu pronto all’addio: il club lo ‘prenota’

Molti i gol subiti (complicità sua in più di una occasione) e punti gettati al vento. Tanto è vero che i tifosi gli hanno rivolto anche qualche pesante critica. Mentre c’è anche chi ha provato a difenderlo. Con il rientro di Maignan si è riaccomodato in panchina. Da lì non si è più alzato. Ancora per poco visto che, come riportato in precedenza, un’altra società di Serie A è pronta ad affidargli il delicato ruolo di portiere titolare per la prossima stagione. A quanto pare il rumeno è pronto a prendere il posto del sicuro partente. La squadra in questione è l’Empoli. Di conseguenza, il calciatore pronto a fare le valigie, è Guglielmo Vicario.

Il portiere italiano, anche in questa stagione, si è confermato come uno dei migliori nel suo ruolo. Non è affatto un mistero che sia entrato nel mirino di top club italiani ed anche esteri (tra questi il Bayern Monaco che lo vorrebbe come erede di Manuel Neuer, ma occhio all’Inter). Nel caso di una sua possibile partenza allora i toscani si fionderebbero proprio su Tatarusanu. Alla ricerca di una nuova avventura e, soprattutto, di nuovi stimoli. A 37 anni ha ancora intenzione di mettersi in gioco. L’Empoli è pronto a garantirgli una nuova importante possibilità. Un affare che potrebbe andare seriamente in porto questa estate. Il presidente Corsi è pronto a fiutare il colpo dal ‘Diavolo’ a parametro zero.