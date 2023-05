Camila Giorgi, selfie allo specchio: top minuscolo e forme in vista

Camila Giorgi nell’ennesimo selfie condiviso con il suo pubblico sui social, la tennista fa sognare ad occhi aperti ancora una volta

Anche in questo 2023, Camila Giorgi è una delle principali protagoniste dello sport italiano. Per quello che fa in campo, ma anche fuori. La tennista maceratese, bravissima e talentuosa, raccoglie consensi dagli ammiratori anche per una bellezza non comune e che da tempo la rende nota come ‘la Diletta Leotta del tennis’. Le sue performance in campo sono sempre molto interessanti, ma anche fuori riesce a dare il meglio di sè.

Attivissima sui social, con un pubblico di ammiratori che sta crescendo e che ha superato ormai i 700 mila followers su Instagram, Camila è in gran forma e con post e stories riesce sempre ad attirare l’attenzione. Anche in campo, con i suoi risultati, si sta meritando il sostegno da parte di tutti. A Roma, agli Internazionali di tennis, per la prima volta in carriera è arrivata al terzo turno.

La sua avventura purtroppo si è fermata contro la ceca Karolina Muchova, che l’ha battuta in due set e che si è portata a casa un altro scalpo azzurro dopo aver già eliminato Martina Trevisan. Anche così, però, Camila ha fatto un altro passettino in avanti in classifica, avvicinandosi ancora al ritorno nella top 30 mondiale. Dopo l’infortunio patito a Madrid, per fortuna, la sua condizione fisica è tornata buona e così possiamo aspettarci di vederla protagonista a buon livello anche al Roland Garros, prima della stagione su erba, in cui presumibilmente darà il meglio.

Camila Giorgi, bellezza da capogiro: quel top buca lo schermo

Il trend in crescita è decisamente incoraggiante per la 31enne, che quest’anno vuole provare a superare se stessa e andare oltre la 26esima posizione nel ranking WTA, raggiunta due volte in carriera. Intanto, come detto, sul web si fa sempre notare per la sua bellezza ed eleganza mozzafiato e lo fa anche con uno degli ultimi selfie.

Camila mette in mostra ancora una volta un top estremamente seducente, curve che fanno sognare, unite ai suoi lineamenti dolcissimi e ammalianti. Una nuova immagine di quelle destinate a restare scolpite nella memoria dei tanti ammiratori, che non le fanno mai mancare la propria vicinanza e sostegno. La primavera è entrata nel vivo e il fascino di Camila splende come non mai. La speranza è di vederla compiere in campo altre imprese come quelle che l’hanno già consacrata come una delle tenniste italiane più brillanti degli ultimi anni.