Riscatto e cessione: Roma-Milan, si chiude a 25 milioni

Inizia una settimana cruciale per Roma e Milan, soprattutto per quanto riguarda le competizioni europee. José Mourinho e Stefano Pioli, si stanno preparando per affrontare il ritorno delle semifinali.

Il Milan sarà chiamato all’impresa di ribaltare lo 0-2 rimediato nel derby contro l’Inter, mentre la Roma a difendere la vittoria per 1-0 conquistata all’Olimpico contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. La stagione dei due club vive una fase cruciale.

Per quanto riguarda il campionato, i rossoneri si trovano a quattro punti dal quarto posto dopo la sconfitta del Picco contro lo Spezia. Per i giallorossi, invece, il piazzamento nella massima competizione europea si fa sempre più difficile tramite campionato, ragione per cui per Mourinho vincere l’Europa League diventa fondamentale. Nonostante questo, però, le due società iniziano a programmare le strategie per il prossimo calciomercato estivo.

Il reparto dove i due club intendo intervenire è l’attacco, visti i possibili addii. La Roma, vista la stagione deludente, è pronta a rifondare il reparto avanzato cedendo sia Tammy Abraham che Andrea Belotti. Il Milan, invece, si appresta a salutare Zlatan Ibrahimovic e, molto probabilmente, anche Divock Origi che non ha convinto nella sua prima stagione italiana. Proprio per questo, le due grandi del nostro campionato hanno messo gli occhi su un calciatore che bene sta facendo in Serie A.

Tutti pazzi per Dia, Roma e Milan ci pensano: Salernitana pronta a cederlo

Il calciatore che Roma e Milan hanno messo nel proprio mirino è Boulaye Dia, attaccante senegalese classe 1996 di proprietà del Villarreal e in prestito alla Salernitana. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione, che lo vede a quota quindici reti realizzate e sei assist forniti. La Salernitana, viste le ottime prestazioni, è pronta a riscattarlo dal club spagnolo per circa 12 milioni di euro commissioni escluse. In caso di riscatto, il direttore sportivo del club campano, Morgan De Sanctis, vuole avere la certezza di cederlo a cifre importanti, che consentano alla società di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Paulo Sousa.

Per lasciar partire il proprio bomber, la Salernitana è pronta a chiedere circa 25 milioni di euro. Si tratta di una cifra molto alta per le due società, che potrebbero però decidere di investire per assicurarsi un attaccante pronto e dalla grande esperienza per via del mondiale disputato in Qatar, che lo ha visto mettere a segno una rete durante la fase a gironi. Per il calciatore classe 1996 il grande salto pare essere dietro l’angolo, con Roma e Milan pronte a fare un tentativo. Salerno ora trema davvero.