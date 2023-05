Erede bianconero per Pioli: pagano la clausola

L’erede di Pioli al Milan potrebbe essere un nome a sorpresa che sta stupendo davvero tutti i tifosi. Potrebbero pagare la clausola

L’esito di questa stagione può costare caro a Stefano Pioli, tecnico che senza qualificazione alla prossima Champions League rischia di perdere la panchina del Milan. C’è già il nome di un possibile sostituto. La stagione del Milan non sta di certo procedendo secondo gli auspici di tifosi e dirigenza. “Il Diavolo” ha riportato lo scudetto a Milanello dopo oltre un decennio ed era chiamato a delle importanti conferme. Stefano Pioli ha provato a puntare molto sulla Champions League, giungendo di slancio alla semifinale, ma il match di andata non è andato secondo previsto.

Come in Supercoppa Italiana a gennaio, i nerazzurri hanno stravinto la sfida, ipotecando con 90′ di anticipo la finale di Istanbul. In realtà non sono tanto i due gol di svantaggio a creare il massimo problema ma quella che sembra essere una differenza piuttosto netta di qualità della rosa. Al Milan manca la leadership di Ibra e soprattutto la verve di Leao. Senza di lui Pioli ha una media di 1 punto scarso a partita, numeri da retrocessione.

La sua squadra dipende quasi integralmente dal portoghese e l’infortunio muscolare che lo ha colpito contro la Lazio è stata un’autentica mazzata. Se le cose dovessero precipitare anche in campionato, con la qualificazione alla prossima Champions League ancora a rischio, allora si che per Pioli sarebbero problemi. L’ipotesi di un esonero a fine anno è tutt’altro che remota.

Milan, Stefano Pioli a rischio esonero: piace Marco Silva del Fulham

Ma chi potrebbe prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan? Una domanda che gira già da diverso tempo dalle parti di Milanello e che forse ora potrebbe avere una riposta. Si perché Maldini e Massara sembrerebbero essere molto interessati ad un profilo di rilievo della Premier League. Non uno dei nomi affermati delle big, ma un giovane emergente che da anni sta facendo molto bene. Stiamo parlando di Marco Silva, allenatore portoghese attualmente al Fulham. L’ex guida dello Sporting Lisbona, ha lavorato in Inghilterra anche con l’Everton, il Watford e l’Hull City, oltre all’Olympiacos in Grecia.

Il suo rendimento, soprattutto quest’anno è stato ottimo, con i bianconeri di Craven Cottage che da neo promossi si sono attestati alla decima posizione della Premier. Davvero non male per Mitrovic e compagni, guidati magistralmente proprio da Silva. Il suo contratto scade a giugno 2024 e per liberarsi ha una clausola di 6 milioni di sterline. Il Milan potrebbe anche pensare di pagarla per portarlo in Italia. Il futuro di Pioli è davvero appeso ad un filo.