Mercato Milan, grande colpo a centrocampo: beffato il Napoli

Mercato Milan, arrivano aggiornamenti di una certa rilevanza. Nonostante i momenti di tensione, in campo e non solo, degli ultimi tempi, la società lavora a rinforzare la rosa. In arrivo un centrocampista a lungo seguito dal Napoli e che ora è pronto a vestirsi di rossonero.

Il momento non è di quelli facili in casa Milan. Pesano come un macigno, infatti, tanto la sconfitta quanto la pessima prestazione in Champions League contro l’Inter, in una semifinale sentitissima a dir poco. A questa delusione se n’è aggiunta un’altra, quella di ieri sera contro lo Spezia. Lo sconforto adesso domina tra i tifosi, ma dirigenti rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati ed anzi continuano a cercare sul mercato rinforzi importanti. L’obiettivo, infatti, è quello di migliorare quanto fatto quest’anno. Su tutti i fronti.

Mercato Milan, colpo in arrivo

Come detto, per il Milan non è certamente un momento entusiasmante. La stagione della squadra di Stefano Pioli, al netto dello straordinario percorso fatto in UEFA Champions League fino alla prima partita contro l’Inter, è stata ben al di sotto delle aspettative. Al momento, infatti, i rossoneri vedono come una chimera l’ipotesi di qualificarsi alla prossima Champions, ancor di più dopo il KO di ieri contro lo Spezia.

Nonostante ciò, però, Paolo Maldini è al lavoro per puntellare la rosa, provando a farlo svincolando, per quanto possibile, questo discorso dalla qualificazione o meno alla competizione più importante al mondo in ambito calcistico. Per questo motivo i rossoneri stanno provando a chiudere per Daichi Kamada. A riportare la notizia è Calciomercato.com, che aggiunge come le parti hanno raggiunto un accordo sulla base di un contratto da tre milioni a stagione.

Kamada al Milan

Per il giocatore non manca, di certo, la concorrenza. Da tempo, infatti, il Napoli stava provando a trovare la quadratura del cerchio, ma adesso l’accelerazione del Milan potrebbe averlo tagliato fuori in maniera definitiva. Oltre agli azzurri, attenzione anche a Borussia Dortmund, Newcastle, Benfica ed Atletico Madrid.

Al di là di questo, però, come spesso accade in queste situazioni, sarà decisiva la volontà del calciatore. Che pone il Milan in cima alla sua lista dei desideri. Il giocatore si libererà a parametro zero questa estate dall’Eintracht Francoforte e, per questo, sarebbe un costo alla portata del Milan anche nel caso in cui si dovesse fallire l’accesso alla prossima Champions League.