“Roma, è un disastro”: Zazzaroni spiazza, i tifosi tremano

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha rilasciato un’intervista parlando anche della Roma e del possibile addio di Mourinho al club giallorosso

Buona la prima per la Roma targata José Mourinho. Nonostante le numerose defezioni, lo Special One è riuscito ad avere la meglio sul suo ‘allievo’ Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen. I giallorossi, infatti, hanno conquistato un successo importante nell’andata della semifinale di Europa League, grazie alla rete messa a referto da Edoardo Bove.

Uno dei tanti ragazzi lanciati dall’allenatore lusitano nel corso della sua esperienza romanista. Un po’ perché il mister dei capitolini ha sempre creduto nei giovani durante la propria straordinaria carriera, ma un po’ anche per mera necessità. L’infortunio di Georginio Wijnaldum, in particolare, ha costretto Mourinho a rimescolare le carte, rivedendo i suoi piani formulati la scorsa estate. Questo, indirettamente, ha giovato non poco alla crescita del talento romano e romanista, che si sta ritagliando molto spazio in prima squadra. Il trainer di Setubal vanta un’esperienza gigantesca, che lo aiuta a destreggiarsi pure nelle situazioni più complicate. Ma evidentemente non basta, così come non bastano il suo carisma e la sua voglia inesauribile di accumulare trofei. Per emergere servono interventi concreti da parte della società in ambito di calciomercato, altrimenti alzare l’asticella diventa difficile.

In tal senso, Mourinho è sempre stato un allenatore alquanto esigente in ottica fronte acquisti. Non a caso, il General Manager Tiago Pinto si è già attivato al fine di accontentare il più possibile l’ex Inter e Real Madrid. E ha già messo a segno il primo colpo estivo: trattasi di Houssem Aouar, centrocampista in forza al Lione che, dal 1 luglio, si unirà ufficialmente al club giallorosso. Lo Special One, però, vuole di più. In caso contrario, potrebbe anche convincersi definitivamente ad abbandonare la nave romanista nelle settimane a venire. A maggior ragione se la squadra non dovesse centrare l’obiettivo Champions.

La Roma e l’addio di Mourinho, Zazzaroni: “Sarebbe un disastro”

Del futuro del tecnico portoghese ha parlato il noto giornalista, nonché direttore del ‘Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play. “Il problema di base è che, se Mourinho andasse via, sarebbe un vero e proprio disastro“.

Parole che non lasciano a tante interpretazioni quelle di Zazzaroni, il quale sottolinea che allo stato attuale non ci sono le condizioni per migliorare la squadra, perché si registra un settlement agreement molto serio. “Questo allenatore ha fatto i miracoli. È il più grande della storia della Roma o, quantomeno, il più vincente“, ha concluso il collega. Lo Special One, dal canto suo, non faticherebbe più di tanto a trovare un altro club e il Paris Saint Germain, ad esempio, sembra essere intrigato parecchio dall’idea di affidargli la panchina. Staremo a vedere.