Serie A, niente licenza Uefa per tre squadre

Bocciatura ufficiale dell’Uefa a tre club di Serie A, che non potranno così partecipare alle prossime coppe europee non avendo dimostrato i parametri richiesti.

Doccia gelata per i tifosi, tre squadre non sono state ammesse e il tema delle licenze Uefa continua ad avere vittime eccellenti per il calcio italiano, alle prese con problemi societari e di ben altra natura. La panoramica del calcio italiano arriva in questo caso dall’Uefa, che ha così elencato quante squadre di Serie A potrebbero partecipare alle coppe europee. Ovviamente, solo dopo aver conquistato un piazzamento utile per una delle tre coppe e se sono rispettati dei parametri.

Delle venti partecipanti in Serie A, tre sono le escluse secondo i parametri impostati dalla Uefa. Una vera beffa per le società, ricordando come questa richiesta viene prima inoltrata alla Figc e poi agli organi federali europei che danno un parere favorevole o contrario. Per altro, c’è anche un club italiano di Serie B ammesso come licenza, a destare ancora più curiosità.

La decisione comunque desta qualche sorpresa, considerando come due delle tre squadre non hanno apparenti problemi. In questo caso – come riporta Calcio & Finanza – con ogni probabilità sono state le stesse società a non aver presentato la domanda, che non è obbligatoria per le società calcistiche. Mancano tre club, dunque, tra le licenze Uefa della stagione 2023-24: Empoli, Lecce e Sampdoria.

Tre club esclusi dall’Uefa, i motivi

Le due squadre che lottano per la salvezza non hanno una situazione economica difficile, le proprietà di Corsi e Sticchi Damiani sono solide, sostenibili e la prossima estate potrebbero anche incassare molto da alcune cessioni. I due club hanno optato per questa scelta in quanto probabilmente non ritenevano verosimile la qualificazione alle coppe. Ben diversa la situazione della Sampdoria, già retrocessa in Serie B e con la grande incertezza sul destino della società che sta mettendo ansia ai tifosi blucerchiati. Sarebbe stato davvero difficile immaginare i doriani in Europa nella prossima stagione, anche con una classifica ben diversa da quella attuale, i parametri dell’Uefa sono più restrittivi rispetto a quelli italiani.

Soddisfazione inoltre per il Parma, squadra esclusa dalla licenza Uefa nel 2014 dopo aver conquistato l’accesso all’Europa League, che ora invece ha avuto l’ok pur militando in Serie B. Un attestato che soddisfa la proprietà americana, a dimostrazione di come il progetto sia solido. Non solo il team maschile è stato analizzato per i ducali, ma anche la squadra femminile ha avuto il pass per le coppe europee. In questo caso, sul fronte rosa a ottenere l’ok sono state anche Sassuolo, Roma, Fiorentina, Inter, Milan e Juve.