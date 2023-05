70 milioni e Lautaro dice addio: gelo sull’Inter

Lautaro Martinez, dopo una parte di stagione molto complicata, pare tornato ad essere il calciatore ammirato nella prima parte di stagione.

Il bomber argentino, infatti, è tornato a prendersi l’Inter sulle spalle. In 50 partite disputate tra campionato e coppe, il ‘Toro’ ha messo a segno 23 reti e fornito dieci assist. Le ottime prestazioni svolte fin qui, hanno attirato l’interesse di grandi club europei.

Questo mette molta apprensione in casa Inter, anche considerando i possibili addii che può subire il reparto avanzato. Lukaku, nonostante stia dimostrando grande condizione in questo finale di stagione, è destinato a fare ritorno al Chelsea per fine prestito, con la società che non pare intenzionata a negoziare per trattenerlo a Milano. Edin Dzeko, invece ha il contratto in scadenza e la società ha ancora dubbi sulla sua permanenza.

Un altro tassello che può salutare è Correa, che in questi due anni non ha mai entusiasmato. Proprio per questo, un addio di Lautaro Martinez può smantellare completamente il reparto. Un top club inglese, però, è intenzionato a fare sul serio per portarlo in Inghilterra.

Possibile cessione per Lautaro, c’è il Manchester United: la richiesta dell’Inter

Il Manchester United è la società che più si sta muovendo per cercare di arrivare a Lautaro Martinez. Il campione del mondo, infatti, è nella lista del tecnico Erik Ten Hag. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, il Manchester United ha individuato nel bomber nerazzurro il profilo perfetto per rinforzare il reparto avanzato. I due grandi obiettivi per i Red devils sono Victor Osimhen e Harry Kane, ma le richieste superiori ai 100 milioni di euro da parte di Napoli e Tottenham hanno rallentato ogni possibile discorso.

Il tecnico olandese, quindi, ha segnalato alla società l’intenzione di portare a Manchester il dieci nerazzurro, che può arrivare a cifre molto più contenute. La richiesta della società per dare il via libera alla cessione del ‘Toro’ è di circa 70 milioni di euro, cifra decisamente alla portata delle società inglesi. L’Inter ha bisogno di vendere per far rifiatare le casse del club, oltre che per cercare di rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione.

Lautaro, nonostante abbia spesso dichiarato il proprio amore per i colori nerazzurri, prenderebbe in grande considerazione un trasferimento al Manchester United, visto anche il fascino di poter giocare in Premier League. Lautaro Martinez può dire addio all’Inter dopo cinque anni, con Ten Hag pronto a portarlo a Old Trafford. Per Simone Inzaghi, il primo grande addio può arrivare a breve.