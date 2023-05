Tegola Maignan, dopo Leao nuova ansia Milan

Il momento del Milan è tra i più difficili degli ultimi mesi: adesso è Mike Maignan a tenere in ansia il club rossonero

Una serata da incubo, decisamente da dimenticare, per il Milan di Stefano Pioli. Il ko con l’Inter ha riaperto fragilità che l’allenatore emiliano credevo fossero storia vecchia. Il doppio schiaffo in 11′ – prima con Dzeko e poi con Mkhitaryan -ha di fatto quasi del tutto annullato le speranze dei rossoneri di vivere una nuova finale di Champions League. Perchè è vero, la palla e rotonda e questo Milan seppur a fasi alterne ha mostrato grandi prestazioni quest’anno, il Napoli ne sa qualcosa. È altresì vero anche che i rossoneri hanno vissuto a corrente alternata praticamente per tutto l’anno.

Adesso, nelle settimane più decisive e cruciali dell’intera stagione, qualcosa sembrerebbe essersi rotto forse in modo irrimediabile. A Pioli la ricerca in poche ore della cura – o un palliativo – che permetta al suo Milan di cercare di giocarsela fino alla fine, tentando un’insperata quanto complicata rimonta ai danni dei nerazzurri. L’attenzione della dirigenza di via Aldo Rossi, entro poche settimane, si sposterà inevitabilmente dal campo al calciomercato.

Perchè sono già molteplici le idee per l’anno prossimo, atte a potenziare una rosa che ha mostrato limiti preoccupanti spesso e volentieri. Il mercato milanista passerà, tuttavia, da una gran bella notizia: il rinnovo di contratto di Rafael Leao. Non è ancora stato messo tutto nero su bianco ma la volontà comune, del portoghese così come quella del club, porterà ad un nuovo accordo in scadenza nel 2028.

Milan ‘tormentato’, da Leao a Maignan: ecco cosa succede

Leao avrà poi un ingaggio da vero top player, con una clausola che si vocifera possa toccare addirittura i 170 milioni di euro. Tutto è bene ciò che finisce bene ma chiusa una porta carica d’ansia e timore di perdere l’ex Lille, che ben presto si passerà ad un’altra situazione assolutamente delicata riguardante un altro gioiello arrivato proprio dalla società francese: Mike Maignan. Le prestazioni del 27enne transalpino lo stanno consacrando come uno dei portieri più forti al mondo: il Milan spera di poterselo tenere stretto ancora a lungo. Ma non è detto che ciò accada.

Difatti nonostante un contratto firmato fino al 30 giugno 2026, la permanenza di ‘Magic Mike’ sarà direttamente legata alla qualificazione alla prossima Champions League. Se i rossoneri non dovessero rientrare tra le prime quattro in Serie A, saltando a piè pari l’ingresso alla fase a gironi per il 2023/24, allora la cessione di Maignan diventerebbe non solo possibile ma probabile. Diverse le società – in Premier League e non solo – pronte a fare follie per strappare Maignan al Milan durante l’estate. Settimane cariche d’ansia, dunque, attenderanno la tifoseria rossonera: da Leao a Maignan, il rischio di perdere un big rimane vivo per il Milan di Pioli.