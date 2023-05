Giuntoli-Juve, arriva il colpo in attacco

Il mago dell’ultimo redditizio mercato del Napoli è sempre più vicino ad accasarsi a Torino: arriva il primo colpo

A forza di rumors, voci, indiscrezioni, telefonate e quant’altro, si sta materializzando sul serio. Accostato alla Juve già da qualche mese, quando pareva certo (non è detto che non lo sia effettivamente nel prossimo futuro) che il club bianconero dovesse adottare una strategia di mercato simile a quella del Napoli nell’estate scorsa, Cristiano Giuntoli sembra sembra più vicino ad accettare le lusinghe della Vecchia Signora.

Dopo anni nel club partenopeo il ds sente di poter fare un passo in avanti nella sua carriera, con la Juve che resta un club di caratura mondiale. Nessun torto con Giuntoli che ha più volte ringraziato la società, ma sembra pronto ad una svolta. Si sa infatti, e lo sa bene il Ds, che approdare in un club a secco di trofei da due anni – sebbene sia ancora in ballo l’Europa League – può essere conveniente in termini di resa sportiva.

In soldoni, difficile far peggio dei predecessori. E non complicato, per lui, lavorare con un budget ridotto a causa della possibile (o probabile?) esclusione dalla Champions League e con un bilancio già sanguinante di suo. L’ottimo lavoro di scouting suo e dei suoi collaboratori verrebbe senza dubbio esaltato da questa situazione.

Giuntoli si presenta così: ritorno di fiamma in vista

Legato al club partenopeo da un prestito con obbligo di riscatto condizionato a 12 milioni, il figlio d’arte è stato un fattore nell’entusiasmante cavalcata Scudetto della squadra azzurra. Quasi mai titolare data la presenza di un certo Victor Osimhen nel suo stesso ruolo, l’argentino ha degnamente sostituito il nigeriano quando questi era indisponibile. Mettendo anche a segno gol pesantissimi e decisivi – soprattutto considerando il momento specifico della stagione – contro il Milan a San Siro e al ‘Maradona’ contro la Roma. Giovanni Simeone, già nel mirino della Juve lo scorso anno, potrebbe sbarcare a Torino con 12 mesi di ritardo. Merito di Giuntoli, ovviamente.

L’abile dirigente starebbe già preparando il terreno per avere un accompagnatore d’eccezione nel suo viaggio verso la città della Mole. I discorsi con la Juve per l’argentino, tra l’altro, sarebbero già ripresi a prescindere dall’arrivo o meno di Giuntoli alla Continassa. Il ‘vecchio’ obiettivo dei bianconeri si tingerebbe dunque di nuova linfa grazie all’intercessione del mago dell’ultimo mercato. Che sogna di ripetere, a Torino, il miracolo messo a segno all’ombra del Vesuvio. Iniziando da uno dei suoi acquisti migliori dello scorso anno.