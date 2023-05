Arnautovic ha detto sì, lo attende una Big di Serie A: affare fatto

Marko Arnautovic è sempre più vicino a vestire la maglia di una big di Serie A nella prossima stagione: affare ai dettagli.

L’attaccante del Bologna è in rotta di collisione con il tecnico Thiago Motta e avrebbe espressamente chiesto la cessione nella prossima estate. La stagione sta per volgere al termine e il calciomercato è pronto a prendersi la scena. Uno dei nomi più caldi della Serie A che con tutta probabilità cambierà maglia è quello di Marko Arnautovic. Il calciatore austriaco classe 1989 è da tempo ai ferri corti con Thiago Motta e per questo motivo avrebbe manifestato al Bologna la sua voglia di lasciare i rossoblu.

Su di lui c’è il forte pressing di una big del campionato, pronta ad approfittare della situazione e ad assicurarsi un attaccante che in questi ultimi due anni ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Nonostante durante questa stagione sia stato condizionato da numerosi infortuni, Arnautovic ha rappresentato l’arma migliore del Bologna quanto meno nella prima parte del campionato.

In diciassette presenze totali il giocatore austriaco ha messo a segno ben 8 gol, che sommati ai 14 dell’anno scorso fanno di lui uno degli attaccanti più prolifici della Serie A. Tra i club che più di tutti hanno mostrato interesse nei suoi confronti c’è il Milan, alla disperata ricerca di una valida alternativa a Olivier Giroud. Un colpo importante che, se andasse in porto, sarebbe anche low cost: il Bologna infatti è pronto a trattare e l’affare potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.

Un grande colpo low cost: il Bologna è pronto a trattare

Chiaramente l’arrivo di Arnautovic a Milano presuppone anche l’addio dopo appena una stagione da parte di Divock Origi. L’ex attaccante del Liverpool ha assai deluso rispetto alle premesse e per questo il club rossonero avrebbe deciso di liberarsi da subito del suo oneroso ingaggio da 4 milioni. Oltre al centravanti del Bologna poi Maldini e Massara andrebbero alla ricerca di un altro giocatore giovane ma già pronto a partite di alto livello. Tra i nomi più caldi ci sarebbe quello di Victor Boniface, classe 2000 e protagonista di una grande annata con il Royale Union Saint-Gilloise.

In cima lista della dirigenza sarebbero finiti anche tre degli attaccanti più prolifici della Ligue 1: Folarin Balogun del Reims (ma in prestito dall’Arsenal), Terem Moffi del Nizza ed Elye Wahi del Montpellier. Tutti giovani di grande talento su cui il Milan potrebbe decidere di investire buona parte del tesoretto messo a disposizione dalla società per il mercato. Insomma, i rossoneri si stanno preparando a una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo.