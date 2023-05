Calciomercato, a Napoli hanno deciso: occasione per De Zerbi

Futuro Spalletti, i tifosi del Napoli, e non solo, attendono con il fiato sospeso. L’allenatore del Napoli pare abbia deciso in maniera quasi definitiva il suo futuro. L’incontro decisivo è stato deciso. Andiamo a capire di più di quanto sta accadendo tra gli azzurri.

E’ stata una autentica impresa sportiva quella realizzata dal Napoli, che ha interrotto un digiuno di 33 anni riportando all’ombra del Vesuvio lo Scudetto. Nessuno ci era riuscito dopo Maradona. In tal senso gli uomini allenati da Luciano Spalletti saranno ricordati come degli eroi per sempre. Ma proprio attorno al tecnico toscano ci sono dei dubbi relativi al futuro che non permettono ai supporter di dormire sonni tranquilli. In tal senso, però, c’è stata una svolta inaspettata che può cambiare i piani tanto personali quanto societari. Andiamo a capirne di più.

Futuro Spalletti, svolta a sorpresa

Dopo una annata così incredibile, è del tutto inevitabile che i pezzi pregiati della vetrina del Napoli siano nel mirino dei più importanti club internazionali. In tal senso uno dei protagonisti di questa cavalcata è stato, per ovvie ragioni, Luciano Spalletti, il cui nome è stato accostato a tanti club di Serie A ma anche di Premier League. Da questo punto di vista arrivano delle novità non di poco conto raccontate da calciomercato.com.

A quanto pare, infatti, già nella giornata di oggi potrebbe avvenire l’incontro decisivo tra il tecnico ex Empoli ed Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. L’allenatore vuole vederci chiaro sulle intenzioni del club in vista del mercato e della prossima stagione. Preoccupano, in tal senso, i tanti movimenti attorno alle stelle delle squadra. A partire, ovviamente, da Kim, con il Manchester United intenzionato a pagare la clausola rescissoria. La richiesta, ovviamente, sarà quella di chiedere eventuali sostituti all’altezza, ma questo incontro rappresenta già di per sé una possibile svolta.

De Zerbi al Tottenham

La sua volontà, intanto, sarebbe quella di continuare in questa sua esperienza a Napoli, dove ha trovato un ambiente perfetto per quelle che sono le sue capacità. Sia in termini tecnici che di comunicazione. Ovviamente, come è normale che sia, questo sarà possibile solo nel caso in cui le intenzioni e gli obiettivi dovessero convergere. Obiettivo a lungo del Tottenham, se dovesse restare spingerebbe il Tottenham verso Roberto De Zerbi, oggetto dei desideri degli Spurs e che tanto bene sta facendo in Premier.