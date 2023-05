Addio Inter, nuovo club per Lukaku: ma i tifosi non lo vogliono

Una stagione che sta riprendendo quota nel finale, quella di Romelu Lukaku. Il belga però potrebbe lasciare l’Inter.

L’attaccante belga la scorsa estate, dopo un solo anno alla corte di Tuchel, ha deciso di salutare il Chelsea, premendo in modo importante per vestire nuovamente il nerazzurro, maglia che nell’estate 2021 aveva lasciato con lo scudetto sul petto. Il calciatore è in prestito fino a giugno, prestito che la società di Steven Zhang ha pagato ben 7.8 milioni di euro.

Trent’anni il prossimo 30 maggio, il gigante di Antwerpen in questa serie A ha segnato soli 6 gol e 5 assist in campionato, risalendo una china dopo un inizio legato ad evidenti difficoltà fisiche. Incisivo il contributo in Champions dove nei 120 minuti in campo, spalmati su sei match, le reti segnate sono state tre.

Big Rom è sotto contratto con il Chelsea fino al 2026, un compenso annuo con gli inglesi pari a 12 milioni netti. Stipendio che il giocatore per venire a Milano si è ridotto a 8,5 netti. Il centravanti belga, come detto, sta riconquistando la tifoseria interista, anche in virtù del cammino in Champions della squadra di Simone Inzaghi. Dopo il 2-0 in trasferta nell’andata della semifinale, la squadra nerazzurra ha buone prospettive di disputare la finale contro uno tra Real Madrid e Manchester City.

Lukaku: dalla voglia di Inter all’ipotesi Liga

Lukaku, nonostante la sua volontà, resta uno dei nodi del prossimo mercato dell’ad Beppe Marotta e del ds Piero Ausilio. Il giocatore vorrebbe restare alla Pinetina, ma serve l’ok del Chelsea che per il suo cartellino solo due estati fa sborsò ben 113 milioni. L’Inter, a sua volta, nel 2019 per ottenere le sue prestazioni versò allo United 74 milioni.

Ovvio che per accontentare sia l’Inter sia il giocatore, servirebbe un grande sforzo economico da parte di entrambe le parti. Inoltre, se è vero che Lukaku in questa stagione ha rinunciato a 4 milioni per l’Inter, bisognerà verificare se tale determinazione possa essere estesa, seppur parzialmente, agli altri tre anni di contratto con gli inglesi. Insomma, 12 milioni in meno sono una somma decisamente rilevante. Ora però per la punta mancina si apre un’ipotesi che vede coinvolto un club storico della Liga.

Come scrive elnacional.cat, il Barcellona la prossima estate potrebbe provare ad irrompere su Romelu Lukaku. I catalani, dopo 33 turni dominatori della Liga con 82 punti, +13 sull’Atletico Madrid, secondo, per dare ossigeno al reparto offensivo, vorrebbero portare in dote a Xavi proprio l’attuale centravanti nerazzurro.

Secondo il foglio spagnolo però, questa opzione non farebbe impazzire i sostenitori del Barcellona. Quest’ultimi infatti, nella mente avrebbero impresso sia il Mondiale non entusiasmante di Lukaku in Qatar, sia la stagione corrente con l’Inter, svoltata in positivo solo nell’ultimo mese. Al momento parliamo solo di un’ipotesi di mercato. In tal senso, soprattutto per ragioni economiche, l’opzione più plausibile per Lukaku potrebbe essere quella di un altro anno in prestito oneroso, stavolta con riscatto obbligatorio a giugno 2024.