Il vestito copre troppo poco: Belen questa volta esagera

Belen Rodriguez in un abito di rara sensualità che non può certamente passare inosservato agli occhi dei fan: che spettacolo meraviglioso

Belen Rodriguez non si smentisce davvero mai e regala continue conferme della sua bellezza. Una sensualità stratosferica per un pubblico sempre più in delirio. Le visioni che ci offre la modella e showgirl argentina sono entrate a far parte di prepotenza della nostra quotidianità e non vengono mai a noia, sebbene il copione si ripeta sempre più spesso.

E’ prerogativa delle bellezze più seducenti e magnetiche, del resto, trovare sempre nuovi modi per attrarre l’attenzione, per rinnovarsi e per non essere mai banali, suscitando emozioni diverse e intense nel cuore degli ammiratori. Belen, come sappiamo, è una delle migliori in assoluto in questo, ed è una presenza ormai irrinunciabile in tv e sui social.

Da circa un ventennio, la Rodriguez è ormai di casa dalle nostre parti. E di strada ne ha fatta, eccome, diventando non solo un volto apprezzatissimo dalla moda nostrana e internazionale, ma anche una celebrità televisiva di spicco. Con il traguardo raggiunto della conduzione sul piccolo schermo di uno dei programmi più rappresentativi di tutti i palinsesti, vale a dire Le Iene. Una esperienza che la sta portando verso vette e picchi sempre più alti e per la quale sta raccogliendo riconoscimenti sempre più convinti da parte dei colleghi.

Belen Rodriguez, dillo con un fiore: più bella che mai: il vestito non contiene quasi niente

Belen ovviamente ci fa sognare anche con la sua bellezza e sensualità diventate iconiche in giro per la rete. Non è un caso che a livello di fan sui social possa vantare numeri eccezionali, con oltre 10 milioni e mezzo di followers su Instagram. Ai quali, la 38enne sudamericana offre stavolta una visione di quelle che non si possono dimenticare.

Elegantissima e seducente, in una serie di scatti a tema floreale, Belen mostra la sua natura romantica con un fiore tra le mani e un vestitino dalla tinta rosa pastello, con un paio di dettagli che però sono davvero provocanti e alzano in un attimo la temperatura. Sguardo magnetico, scollatura esplosiva e incontenibile, minigonna che accende la fantasia. Un ennesimo trionfo per lei, che raccoglie l’ovazione di tutta la community a suon di messaggi d’amore e like convinti e a profusione. Belen è una garanzia, poco altro da aggiungere. E di questo passo, siamo certi che in estate farà parlare ancor di più per le sue foto da urlo.