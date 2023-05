Gambe e tacchi da capogiro: Federica Panicucci è magnetica

Tutto il magnetismo di Federica Panicucci in questo straordinario scatto che ha fatto impazzire i suoi followers su Instagram

Federica Panicucci è una di quelle conduttrici televisive ed ex showgirl che per anni hanno fatto sognare gli italiani. La sua bravura davanti alle telecamere e la sua bellezza sono sempre state motivo di passione da parte di quelli che sono diventati fans accaniti.

Nel corso della sua carriera ha condotto diverse trasmissioni per Rai e Mediaset, soprattutto negli anni ’90. La notorietà raggiunta con alcune edizioni del Festivalbar è stata poi coltivata attraverso la partecipazione di programmi come ‘La Pupa e il Secchione’. Senza dimenticare ‘Mattino Cinque’ e i lavori per Radio Deejay e per R101. Oggi la Panicucci è sentimentalmente legata a Marco Bacini, imprenditore. Ha due figli, Sofia e Mattia, nati dalla sua precedente relazione con il dj Mario Fragetta.

Uno degli ultimi programmi della sua carriera è Back to School, trasmissione dove diversi personaggi del mondo dello spettacolo si cimentano negli studi della terza media, venendo interrogati per ottenere la promozione. Questo genera delle gag molto divertenti anche con i bambini coinvolti nel programma. I suoi fans, oltre che per la sua competenza nella conduzione, la apprezzano anche per il fisico statuario e la dimostrazione è arrivata anche dalla sua ultima foto pubblicata su Instagram.

Federica Panicucci da urlo: gambe da far girare la testa

Il profilo Instagram di Federica Panicucci conta un milione di followers e una delle ultime foto pubblicate la ritraggono negli studi Mediaset di Cologno Monzese. La Panicucci indossa un vestito nero firmato Elisabetta Franchi, con gambe in bella mostra e dei tacchi, sempre neri, ad accompagnare il tutto.

Lo sguardo nella prima foto è diretto verso il cellulare, con un bellissimo sorriso che dà l’idea della contentezza e del bel periodo professionale che sta vivendo l’ex showgirl. Alla faccia degli haters che gli imputano di utilizzare troppi filtri. Il successo sui social della Panicucci è dovuto anche alla sua età. Rispetto alle sue coetanee, ha saputo reinventarsi dando sempre tanti aggiornamenti sui social della sua carriera e della sua vita privata, tenendo un filo diretto con i suoi fans.

Che con questa foto apprezzano sempre di più la spontaneità e il fisico della conduttrice nativa di Cecina, in provincia di Livorno. E anche per la cura del suo aspetto estetico: infatti, in passato ha dichiarato più volte di star attenta all’alimentazione svolgendo attività fisica ogni giorno.