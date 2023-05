Juve, l’era Giuntoli inizia col botto: arriva un Top per 40 milioni

Inizia a prendere forma il mercato del club bianconero. Il nuovo Ds ha già le idee chiare: 40 milioni sul piatto

In attesa di capire come si concluderà – in termini di risultati sul campo e nelle sanzioni della giustizia sportiva, che poi sono strettamete collegati – una delle stagioni più travagliate della recente storia bianconera, la proprietà del club inizia a pianificare le strategie di mercato in vista del prossimo anno. Il club ha deciso di attuare un importante cambiamento, a partire dal manico. In questo caso riguardante l’aria tecnica e ovvero il ruolo di Ds.

Già accostato alla Vecchia Signora in passato Cristiano Giuntoli è stato visto come il profilo perfetto per un mercato non troppo oneroso dal punto di vista dell’esborso cash. Ma tremendamente redditizio sotto l’aspetto dell’effettiva resa in campo degli interpreti che il dirigente ha fatto venire nei suoi club.

Il fulgido e lampante esempio del lavoro svolto è a Napoli, dove ha abbassato del 70% il monte ingaggi. Il dirigente ha acquistato profili semi sconosciuti al grande calcio ma che poi sono risultati decisivi nella cavalcata Scudetto. Parliamo ovviamente, su tutti, di Kim e Kvaratskhelia e questo è sotto gli occhi di tutti. La Juve però è pur sempre la Juve. Anche nelle ipotetiche ristrettezze economiche che una mancata Europa dovesse comportare. Ecco che allora qualche colpo milionario verrebbe e verrà concesso.

Giuntoli guarda a casa Gasperini: 40 milioni sul piatto

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, innanzitutto il dirigente è pronto a riaccogliere a Torino Dejan Kulusevski. Sul quale il Tottenham non eserciterà l’opzione di riscatto fissata a 35 milioni. Dopo la formativa esperienza nel campionato più difficile d’Europa – lo svedese ha alternato grandi partite ad altre deludenti – il classe 2000 è pronto a prendersi le sue rivincite in bianconero. Parallelamente però, Giuntoli intende portare l’assalto ad un altro giocatore passato da Bergamo. Che gioca ancora nella formazione orobica. Uno per il quale Gasperini chiede qualcosa come 35-40 milioni cash.

Stiamo parlando di Teun Koopmeiners, uno dei rimpianti estivi dell’estate 2021 della Juve. Conteso anche dalla Roma, alla fine l’olandese si è accasato all’Atalanta, lesta a bruciare sul tempo le più blasonate rivali. Ora il calciatore è più che pronto al grande salto, con Giuntoli che farà di tutto per portarlo a Torino. 40 milioni però, sembrano davvero troppi anche per la voglia di rinascita del club più titolato d’Italia. Si proverà a ridurre, ma Giuntoli è pronto a iniziare la sua nuova avventura.