L’hanno cacciato via: vergogna Haaland in Champions

Il Manchester City ha pareggiato 1-1 l’andata della semifinale di Champions League: ma ciò che ha fatto Haaland è vergognoso

Terminata l’andata delle due semifinali di Champions League, l’occhio è indubbiamente rivolto alle due sfide del ritorno. Il Manchester City è andato al Bernabeu e grazie a una perla di De Bruyne è riuscito a portarsi a casa un ottimo 1-1 contro il Real Madrid. La qualificazione si deciderà all’Etihad Stadium.

Mentre al Milan è andata un po’ peggio, caduto 0-2 ‘in casa’ nel derby contro l’Inter, un risultato comunque positivo valutando le tante occasioni avute dai nerazzurri di siglare il tris. Tornando alla sfida tra Real e City, ci sono stati diversi episodi che hanno fatto discutere. Il modo di arbitrare di Artur Dias ha un po’ innervosito i giocatori in campo, con diversi colpi duri non puniti, soprattutto nel primo tempo.

Le scintille tra Carvajal e Grealish hanno fatto da sfondo a uno scenario che però poteva essere peggiore. La posta in palio in questi casi è altissima e nessuno vuole perdere e avere questo senso di fallimento sportivo sulle spalle, un termine discusso molto nelle ultime settimane. Al di là della partita, ha del clamoroso ciò che è successo ad Alf-Inge Haaland, papà del centravanti Erling, sugli spalti del Bernabeu.

Real Madrid-Manchester City, Alfie Haaland cacciato via

Erling Haaland non ha giocato una bellissima partita, ben marcato dalla coppia Rudiger-Alaba. Suo padre Alf-Inge, invece, si è fatto notare eccome in tribuna al Bernabeu. I vari portali spagnoli e non solo hanno pubblicato dei video che circolavano sul web di gestacci, insulti e lancio di cibo -soprattutto noccioline- verso i tifosi del Real Madrid. Haaland sr ha poi spiegato che il motivo è riconducibile ai festeggiamenti per il pareggio segnato da De Bruyne. Ed era fuori di sé nel momento dell’alterco dei tifosi, tanto che la sicurezza lo ha prelevato e successivamente cacciato dallo stadio.

Lo stesso Alf-Inge Haaland ha poi commentato su Twitter scrivendo: “Costretti a spostarci perché i tifosi non erano contenti dell’1-1”. Insomma, una vicenda alquanto strana, quella che ha colpito il papà del centravanti, che ha dimostrato di avere ancora un fuoco dentro che non lascia indifferenti soprattutto i tifosi avversari. Il ritorno si giocherà il prossimo 17 maggio, i Cityzens giocheranno in casa e, probabilmente, non ci sarà motivo di avere delle spiacevoli reazioni come quelle del Bernabeu dopo un gol. La speranza è che si torni a parlare del figlio Erling per motivi calcistici e non del papà Alf-Inge per figure sgradevoli come quella appena descritta.