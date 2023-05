Inter: addio Inzaghi, Marotta esce allo scoperto

In casa Inter tiene banco la situazione Inzaghi dopo il successo in Champions League. Ecco le parole di Marotta.

I tifosi dell’Inter sognano in grande dopo la vittoria nell’Euroderby contro il Milan, ma sicuramente bisogna anche ragionare sul futuro e a questo punto non si può non parlare del futuro di Simone Inzaghi.

Come ben sappiamo, Inzaghi in più di un’occasione è stato considerato un tecnico in bilico e su questo in casa Inter non si sono mai realmente sbilanciati. Ora per la prima volta parla Marotta e le sue dichiarazioni sembrano dare un indizio importante anche se molto dipenderà da quello che succederà nelle prossime settimane.

Inter: esonero Inzaghi, l’annuncio di Marotta

La stagione in casa Inter è stata sicuramente divisa in due. Da una parte momenti non semplici e punti persi anche con le piccole che hanno allontanato i nerazzurri dal sogno Scudetto. Ma in Europa e in Coppa Italia i risultati positivi non sono mancati e lo stesso club potrebbe chiudere con due trofei e soprattutto con in bottino non pronosticabile alla vigilia.

Naturalmente questo, almeno stando alle parole di Marotta, dovrebbe portare ad una conferma di Simone Inzaghi il prossimo anno. Condizionale d’obbligo considerando che, almeno per il momento, il tecnico non si è assolutamente pronunciato ed ha ammesso che a fine stagione dirà la sua. Questo non esclude a priori una separazione per volontà del diretto interessato, ma naturalmente molto dipenderà da questo finale di stagione.

La speranza, come detto in più di un’occasione, è quella di proseguire l’avventura insieme per dare continuità ad un progetto che, almeno in questo momento, sta dando assolutamente risultato insperati. Ma sicuramente una mancata qualificazione in Champions League o addirittura una eliminazione, che nessuno immagina, dalla competizione internazionale potrebbe aprire a scenari diversi. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte. Al momento si va a grandi passi per la conferma di Inzaghi.

Panchina Inter: Inzaghi verso la conferma

Simone Inzaghi e l’Inter potrebbero continuare insieme almeno per un altro anno. Marotta non ha nessuna intenzione di privarsi del tecnico e i risultati sembrano dare ragione all’allenatore.

Naturalmente, come spiegato in precedenza, il condizionale è d’obbligo visto che, almeno fino a questo momento, certezze non ne abbiamo. Inzaghi nei mesi scorsi ha annunciato di voler parlare al termine della stagione e quindi vedremo se alla fine opterà lui per rompere questo rapporto a causa delle diverse critiche, arrivate anche dal tifo caldo, in passato oppure proseguirà per la sua strada e sposerà un progetto che sta dando degli ottimi risultati.