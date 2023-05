Milan-Inter, dopo Leao fuori un’altra stella: le ultime

Mentre Pioli fa i conti col probabilissimo forfait di Rafael Leao, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi: il big rischia di restare fuori

Ci siamo quasi. In attesa di godersi lo spettacolo che offriranno Real Madrid e Manchester City (dalla battaglia tra Ancelotti e Guardiola uscirà la finalista di Champions che sarà avversaria di una delle due milanesi), Milan ed Inter affilano le armi in vista del sentitissimo Derby di coppa. I tecnici sono alle prese con dei comprensibilissimi dubbi di formazione, legati da una parte alle preferenze specifiche per questo tipo di match, dall’altra alla conta degli infortunati e degli acciaccati. Tutta Milano è appesa infatti agli aggiornamenti sulle condizioni di Rafael Leao, uscito dopo pochi minuti nel vittorioso match di campionato contro la Lazio.

“Elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra“. Questo il responso degli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante portoghese dopo la gara di campionato. Assai complicato, per i tifosi rossoneri, sperare di vederlo in campo nel Derby contro l’Inter. Addirittura quasi da escludere un suo impiego dal 1′.

Ma se la Milano rossonera già piange per la perdita del giocatore forse più decisivo di entrambe le compagini, quella nerazzurra si interroga sulle possibili esclusioni eccellenti che mister Inzaghi potrebbe ufficializzare al momento della consegna della distinta delle formazioni. In questo caso il big resterebbe fuori per scelta tecnica: una decisione che farebbe e che farà certamente discutere.

Non solo Leao, anche Lukaku sarà spettatore

La scelta di non schierare Edin Dzeko e di non inserirlo neanche per un minuto contro la Roma sembra portare a pensare che Simone abbia già le idee chiare sull’attacco nerazzurro. Sembra quasi un dato di fatto ormai, Big Rom non sarà tra i titolari contro il Milan. Non si spiegherebbe allora il rischio corso nel fargli disputare tutta la gara dell’Olimpico. Le telecamere avrebbero anche immortalato la faccia sorpresa dell’ex Chelsea quando ha capito che non sarebbe uscito dal campo nemmeno 5′. Una conferma indiretta, ma molto circostanziata, sulla preferenza di Inzaghi per l’ex giallorosso.

Senza Lukaku, che però potrebbe tranquillamente entrare a gara in corso, e senza Leao, la stracittadina perde due dei maggiori protagonisti delle sfide degli ultimi anni. Al netto dell’assenza del belga l’anno scorso, quando era stato messo ai margini dal ‘nemico’ Tuchel ai Blues. La contemporanea assenza anche di Ibra, neppure inserito nella lista Champions, lascia la scena ad altri protagonisti. Che faranno di tutto per non far rimpiangere i tre campioni che non saranno presenti alla lettura delle formazioni.