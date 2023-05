Soulé via dalla Juve: l’argentino si trasferisce in un altro club di Serie A

Soulé è uno dei prospetti più interessanti della Juventus di Allegri e il prossimo anno potrebbe andare a fare esperienza in Serie A

Uno dei giovani lanciati dal tecnico toscano chiede più spazio e per giocare è disposto ad andare in prestito. C’è una piazza del nostro campionato particolarmente adatta ad accoglierlo. Dell’argentino si parla molto bene, ma finora Soule ha trovato poco spazio a causa della folta concorrenza.

Tredici presenze in Serie A, tre in Champions League, due in Europa League e una in Coppa Italia. Matias Soulé è uno dei migliori prospetti della Juventus NextGen, in grado di affacciarsi con costanza nella rosa di Allegri. Il tecnico toscano ha lanciato molti giovani quest’anno e tra di loro c’era anche il talento argentino, di ruolo trequartista e con una grande considerazione anche in patria.

Con la Sampdoria, nei 20′ che gli sono stati messi a disposizione, Soulé ha realizzato anche il suo primo gol con la divisa della “Vecchia Signora”. Il giocatore ha già debuttato in Nazionale con il ct Scaloni che si tutelò dall’interesse dell’Italia e di Roberto Mancini. Il suo esordio con la Juve risale al 30 novembre 2021, quando gioca un minuto in casa della Salernitana. Nella stagione scorsa Soule si è messo in mostra nel campionato Primavera, dove ha collezionato 5 reti e 5 assist in un campionato.

Matias Soulé primo rinforzo del Genoa in Serie A: la Juve lo manda in prestito

Matias Soulé Malvano è nato a Mar del Plata e ha iniziato a giocare a calcio nell’Academy del Kimberley, prima di spostarsi nell’importante bacino del Velez Sarsfield. Nel gennaio 2020, a soli 16 anni, la Juventus lo strappa alla concorrenza internazionale pagando una cifra di circa 2 milioni di euro. Adesso, su indicazione dello stesso Allegri, i bianconeri stanno pensando di mandarlo a giocare per accrescere la proprie esperienza. Per Soulé sembra essersi aperta la porta del Genoa, fresco di promozione in Serie A. i due club hanno collaborato spesso in passato con prestiti di giocatori giovani da far crescere in Liguria.

L’argentina potrebbe rinverdire questa tradizione, andando a irrobustire l’attacco di Gilardino. Vedremo se nelle prossime settimane arriverà la fumata bianca ad una trattativa già avviata. Soulé potrebbe trovare con i rossoblù lo spazio necessario per mettere in mostra le sue straordinarie doti, rimanendo ovviamente legato contrattualmente alla Juve. La speranza è che in un paio d’anni si possa puntare su di lui anche nei più importanti palcoscenici europei.