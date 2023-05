Infortunio Leao, l’annuncio ufficiale è una mazzata terrificante: stop lungo

L’annuncio ufficiale sull’infortunio di Rafael Leao è una mazzata tremenda per tutti i tifosi del Milan: euroderby sempre più a rischio.

Il forte attaccante rossonero ha subito un’elongazione all’adduttore della coscia destra a dieci minuti dall’inizio della partita contro la Lazio in campionato. A poche ore dall’attesissima semifinale di Champions League contro l’Inter, il mondo Milan è con il fiato sospeso per le condizioni di Rafael Leao.

Il portoghese infatti, autentico trascinatore della squadra con 13 gol e 13 assist stagionali, è sempre più in dubbio per il match di mercoledì sera. Un’assenza che sarebbe pesantissima per Pioli nell’economia della doppia sfida e che sposterebbe l’ago della bilancia ancora di più dalla parte dei nerazzurri.

In attesa di ulteriori sviluppi, con le condizioni di Leao che verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico rossonero, sono arrivate le dichiarazioni di un esperto in materia che hanno gelato i tifosi. In un’intervista rilasciata a Numero Diez infatti il dottor Danilo Casali, specialista nella prevenzione di infortuni muscolari in ambito sportivo, ha stimato i possibili tempi di recupero del portoghese.

Il Milan non vuole correre rischi: ecco il probabile undici di Pioli

Secondo il dottore lo stop potrebbe essere anche di 20 giorni, una tempistica che, se confermata, obbligherà Pioli a fare meno di lui non soltanto nella sfida di andata ma anche in quella di ritorno prevista per martedì 16 maggio. Tutto però dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico: qualora le ecografie mostrassero una riduzione del problema, allora i tempi potrebbero anche accorciarsi in modo sensibile. Quel che è certo è che il Milan non ha nessuna intenzione di correre rischi inutili, motivo per cui Leao non giocherà se non dimostrerà di aver recuperato al 100%.

Pioli a quel punto opterebbe per una formazione un po’ più difensiva ma capace comunque di poter far male alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Davanti a Maignan la linea difensiva sarebbe composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez; in mediana Krunic e Tonali, con Bennacer ad agire nella posizione di falso trequartista e a uomo sul regista nerazzurro; in attacco invece, con Brahim Diaz e Giroud, ecco Alexis Saelemaekers, apparso nelle ultime settimane come uno degli uomini più in forma della rosa.

Con il belga titolare non c’è dubbio che il Milan guadagnerebbe sicuramente in fase difensiva. Allo stesso tempo però l’assenza di Leao potrebbe rivelarsi una mazzata tremenda nelle trame offensive della squadra. Ecco perché in ogni caso i tifosi rossoneri sperano con tutto il cuore di poter recuperare al più presto il loro miglior giocatore.